天天吃好料》彰化肉圓賣四代 日本觀光客指定

2019-07-05 09:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市陳稜路祖傳4代老店「彰化肉圓」，從日治時期祖父母挑扁擔沿街叫賣，到擺設2張小桌椅開店面，今年邁入第79年，傳承老祖宗手藝堅持鎖住古早味，更因應現代人飲食健康概念，把原本使用傳統市場販售的豬肉改為經過認證的酵素豬肉，少了腥味多了鮮甜味，不少主顧客從年輕吃到老還帶孫子一起，甚至有日本觀光客慕名指定就是要吃這一味。

彰化肉圓目前由第3代老闆娘薛瑛美經營，第4代女兒從旁協助，陳稜路的店面從1947年至今，65歲的薛瑛美婚後開始與夫婿學賣肉圓，一晃眼40多年過去。

她說，肉圓食材和配醬料都是自己來，包括炸豬油、炸油蔥、磨辣椒，還有泡糯米磨成米醬再調配辣椒醬或醬料，全部遵循古法製作，製造過程使用天然食物，不使用漂白劑或防腐劑等化學藥劑，因為賣的是自己每天會吃，用為家人做料理的心情傳承老味道。

肉圓如何讓人吃到齒頰留香，薛瑛美透露說，關鍵在於「皮薄餡多」，皮Q彈、內餡扎實，堅持使用清明節前、沒有吸收到太多雨水的地瓜做成的地瓜粉，用不打抗生素且吃酵素長大、經過210天以上飼養期的酵素豬肉，如此肉質才不會帶腥味，用純黑豆釀製的醬油，口感甘甜，黑豆醬油醃漬豬肉能帶出自然的甜味，再搭配厚實的冬菇和新鮮的竹筍。

薛瑛美說，純地瓜粉不會對腸胃造成負擔，地瓜粉若太濕做起來的肉圓皮反而軟爛，要讓地瓜粉乾濕度恰到好處，除了挑對地瓜生產季節，地瓜粉和水的調配比例很重要，餡料竹筍要先川燙後用冷水浸泡，鎖住竹筍的甘甜度和水份，冬菇炒到才會入味，不過，肉圓好不好吃眉角其實不少，油炸方式也是其一，經由低溫油泡慢慢炸出肉圓的熟度和香氣。

彰化肉圓餡料扎實飽滿、皮Q彈搭配獨特的醬料，最受顧客喜愛，老店第1代從幾分、幾角開始賣，第2代每顆5元賣起，賣到現在40元、含干貝的70元，40元3種餡料豬肉、香菇、竹筍；70元4種餡料，豬肉、大香菇、竹筍和6顆到7顆不等的小干貝。

經常從花壇跑來報到的徐姓老饕說，吃了30多年彰化肉圓，喜歡甘甜醬料的口感，豬肉咬起來不會聞到腥味，細細咀嚼鮮甜入味。也有日本觀光客網路搜尋聞香而來，她們用簡單的國語說「很好吃」，還有遊客也說，皮Q彈有嚼勁，咬起來不會軟爛，讓人忍不住一口接一口。

這家老店也是政治人物常造訪的美食名店，前行政院長賴清德、新北市長侯友宜都曾光顧，吃過讚不絕口，特別簽名留念。

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