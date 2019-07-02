天天吃好料》基隆湖南小館 外省老饕驚艷

2019-07-02 09:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市義一路的湖南小館，是基隆市有名的老湘菜館，原本的老闆要頂讓，20多年前曾在湖南小館服務的老廚師王見國拗不過愛吃老朋友的再三登門請託，朋友出資讓他重出江湖，要王見國把早年外省老師傅的牛三寶、花雕雞、水煮牛與燻魚在湖南小館重現，讓外省人的美食記憶找回來。

王見國說，20多年前他在湖南小館總店工作，湖南小館暖暖店開幕後，被調去暖暖店服務，後來股東拆夥，他到台中服務，沒想到15年後，他又回基隆服務。

王見國說，他當年與幾個愛吃湖南小館的顧客結識，也變成好朋友，當初彼此曾經開玩笑說，再過20年，我們沒有經濟壓力時，一起開餐廳，把我們想吃、喜歡吃的美食，跟大家分享，沒想到今年過年後，幾個老朋友見面，彼此又聊起當年的玩笑話，就這樣決定接下湖南小館。

王見國說，他推薦大家要嚐一嚐麻辣牛三寶（牛筋、牛腩、牛肚），這道菜由於工序繁複、十分費工，牛肚滷2個小時、牛筋要滷2個半小時、牛腩要滷1個小時，三樣東西要分三鍋分開滷，現在餐館已經不常見。

另外，江浙菜的燻魚，也是費工的美食，用新鮮的草魚去骨，切成條狀，用鹽巴醃漬後酥炸，紅燒後加醋加糖，等到冷卻再放入冰箱。

王見國說，這道菜是昔日蔣經國在台北百壽堂宴客的必點美食，有80、90歲老先生、老太太在子女攙扶下進來用餐，吃到了我們家燻魚，好像遇到了許久未見的老朋友，久久不能自己，讓他這個廚師很有成就感。

另外，店內火紅的「花雕雞」充滿酒的香氣，湯汁拌入麵條或是白飯，非常受歡迎，有時店裡面，1天要賣10幾鍋，還有「水煮牛」讓愛吃辣的朋友，大快朵頤之餘還讓不敢吃辣的朋友，也要嘗一嘗。

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