漫博第二天湧入9萬人 《刀劍神域》聲優茅野愛衣現身粉絲超high

2019-08-02 21:15

〔記者林曉雲／台北報導〕「2019第20屆漫畫博覽會」今天參觀人潮高達9萬人，兩日累計參觀人潮達22萬5千人，較去年同期成長2萬人，明天適逢週六，共有9場簽名見面會，滿檔活動高潮不間斷，各出版社都要讓漫迷嗨翻。

為人氣動畫《刀劍神域》及7月新番《普通攻擊是全體二連擊，這樣的媽媽你喜歡嗎？》配音的日本聲優「茅野愛衣」今天蒞臨漫博，為動畫迷及喜愛她的粉絲帶來溫馨又逗趣的簽名活動，一襲夏日裝扮的茅野小姐帶著迷人微笑入場，她表示，來台灣吃了不少台灣美食，有土雞湯與芒果汁，豆花也十分美味。現場粉絲則推薦她要喝珍珠奶茶的品牌，她也十分期待有品嘗的機會。

尖端出版攤位的「以小搏大遊戲區」開出大獎，兩位讀者分別用一抽和三抽帶走價值9600元的任天堂Switch跟價值1萬2800元的Sony PS4 Pro，小錢試手氣帶走48倍大獎，讓幸運讀者超級興奮，未來幾天還有遊戲主機、拍立得相機等大獎。

明天另有《夜風畫集．RAINBOW》作者夜風老師簽名會，夜風／YOKAZE是台灣知名頂尖繪師，既擅長東西方奇幻風格的構圖，對日常現代人事物的勾勒也極具心得。《夜風畫集．RAINBOW》經過多年籌劃而隆重推出，畫冊取名為「RAINBOW」，是因為夜風的畫彷如天邊懸掛的彩虹，綺麗夢幻又多彩，滿是希望的意涵，特繪的全新封面彩圖「途中」，以她部落格、臉書的看板人物為主角，帥氣地回眸自信一笑，駕著「YOKAZE」號，迎著風、追逐日月，限簽180名。

數位閱讀愈來愈盛行，歷經一整年策劃建置，蓋亞文化將在週日宣布【GO 原漫基地】正式上線，首波有11部漫畫連載作品，正在進行中的作品有30多部，作者陣容十分堅強，包括LONLON、NIN、ROCKAT搖滾貓、英張、蚩尤、捲貓、簡嘉誠、張季雅、寶總監、柚子、黃俊維、李鴻欽、睡相後移等，以《制服至上》系列畫冊累積眾多粉絲的蚩尤將首度挑戰連載漫畫，蚩尤以細緻獨特的筆觸、唯美多元的畫風著名，此次連載漫畫《狩SOUL》耗時兩年，走遍台灣各地宮廟田調，以傳統信仰與傳說為底蘊，結合華麗武裝、浪漫冒險，發想出奇異科幻的末日宇宙，一場少女歷險將即刻啟航。

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