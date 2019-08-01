漫博20周年盼吸金2億 樂高、網飛也才參一腳

2019-08-01 13:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕動漫、電玩、玩具、影視大合體！第20屆漫畫博覽會今開展，並尬上各種娛樂及影音領域，包含樂高、網飛（NETFLIX）都首度參展，全部130家廠商共設下1200個攤位，預計吸56萬人潮，5天上看2億元商機。

漫博會主辦單位表示，今年漫博邁入20屆，動漫粉絲人潮穩固，近年將觸角拓展，結合第2屆台灣國際電玩電競展、第4屆台北電影玩具展，把電動玩具、電競賽事、影視娛樂、模型玩具等一網打盡，130家廠商設1200攤位，預估今起5天展期人潮能破56萬，上看2億元商機。

動漫方面，國內外繪畫名師、聲優、偶像團體將舉辦42場簽名會，主辦單位發覺，今年「腐女力」爆發，不少Boy's Love大作持續發酵，卻因BL作者多禁止拍照攝影，也蒙上更多神秘感。

知名積木公司樂高今也首度加入設攤，今更與全球同步，推出打幽靈的系列作品，結合手機平板APP遊戲，採AR（擴增實境）方式遊玩，樂高表示，該產品是由首位加入樂高的台灣人鄭以謙設計，盼讓小朋友一邊動手轉動積木，一邊搭配農曆7月時節大玩「抓鬼」遊戲。

擁1.51億名全球會員的線上串流平台「網飛」今也首度登陸漫博，並與台灣西進動畫、日本五號影像等公司合作，宣示要推出原創動漫作品，並在展期邀日本江口拓也、上坂堇、小山力也等人氣聲優出席，讓《超人力霸王》、《刃牙》等動漫角色靈魂聲音重現。

熱愛動漫的立法委員鄭運鵬今也不缺席漫博，他表示，每年漫畫博覽會、台北國際動漫展等都適逢立院休會，身為消費者一早入場已採買一大袋，幫孩子購買《我的英雄學院》周邊商品，並舉日本用「宅實力」當選的議員三田太郎為例。

另，日前日本京都動畫公司遭人縱火致35人死亡、34人受傷，多名動漫重要人才不幸喪生，動畫原稿也付之一炬，重創日本動漫產業；今漫博會主辦單位也捐10萬元新台幣，盼協助重建；另捐10萬元給蒲公英希望基金會做公益。

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