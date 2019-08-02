喜憨兒推出幾米月餅禮盒 邀請藍帶主廚展食尚美學

2019-08-02 00:06

〔記者張忠義／高雄報導〕中秋節除了買應景食材感受節慶氣氛，與公益結合的月餅禮盒，在訂購時就能幫助需要的人，享受做公益的小確幸，也是不錯選擇；喜憨兒基金會推出幾米月餅禮盒，昨（1）日特別邀請藍帶主廚Joanna示範法式擺盤，讓傳統糕餅化做繽紛的西式甜點。

喜憨兒基金會中秋節禮盒，其中一款包裝印有幾米創作《閉上眼睛一下下》，董事長蕭淑珍表示，希望透過幾米作品的溫暖力量，吸引更多人響應公益消費，另外也舉辦「送愛到部落」月餅禮盒募集活動，邀請社會大眾一同認購，再轉送給偏鄉學童與家人共度中秋。

為了幫憨兒月餅做推廣，基金會特別邀請藍帶主廚Joanna劉韋彤，南下高雄現場示範月餅的創意吃法，主廚以月亮為發想，運用西式擺盤手法，讓傳統月餅化身為一道道優雅而應景的西式甜品，庇護工場裡的學員也在主廚的引導下，獨立完成月餅創意料理。

月餅造型也很搶眼，外型亮眼的玫瑰添加天然健康的紅麴，色香味俱全；菠蘿芋頭Q心餅，外層採用菠蘿麵包的酥皮，中間夾著甜芋頭及軟Q麻糬，香酥鹹Q一次滿足，8月8日前預購可享折扣，還能用優惠價格加購「幾米幸福小象存錢筒」。

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