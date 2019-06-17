憨兒接單貼標籤不喊苦 從高雄到台南打工

2019-06-17 09:25

［記者黃旭磊／高雄報導］憨兒接單打工學習獨立，從高雄搭車到台南為身體乳瓶身貼標籤。

喜憨兒基金會接到社區作業訂單，憨兒員工從高雄市搭車至台南為瓶身黏貼標籤，儘管路途遙遠，憨兒們進工廠就開始工作，將長條狀貼紙平整地貼上圓弧瓶，不少人貼得扭曲，老師拆解流程，並研發木製輔具協助對準；員工小宥說，「做得很有自信。」

基金會董事長蕭淑珍今天說，「社區作業設施」服務介於庇護工場與日托機構模式間，心智障礙者能力不足以進入庇護工場，又不想被安置在照顧機構內可選擇打工，期待民眾多購買支持憨兒產品。

小宥貼標籤幾次對不準，使用輔具對準框，慢慢就得心應手，越做越快，回家後開心跟家人分享工作經驗。

憨兒代工訂單包括折紙盒、黏貼包裝、清潔打掃或園藝活動，而身體乳訂單由基金會中正站承接，憨兒們乘捷運、火車到台南，轉乘公車再步行才能夠抵達工廠，沿途需辨識紅綠燈、使用大眾運輸進出工具及與民眾互動禮儀，接受路人關注眼光。

帶隊老師說，工作一日每個關卡都是考驗，讓憨兒學習走向獨立，基金會每年需要2千5百萬元經費推動，需要大眾捐款支持，單筆捐款超過1千5百元，或單筆5百元以上3次，就可獲得中正站憨兒包裝黏貼身體乳，可請加入喜憨兒LINE官方帳號：@careus；或電07-7266096#37查詢。

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