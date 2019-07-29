睽違15年 喜憨兒基金會再推幾米插畫限量月餅禮盒

2019-07-29 13:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕喜憨兒基金會在中秋節前銷售各式禮盒，今年再度與幾米合作，推出印有幾米《閉上眼睛一下下》插畫的限量月餅禮盒，希望透過創作的溫暖力量，吸引更多人響應公益消費，同時也邀請社會大眾踴躍認購，預計轉送3萬1902盒月餅給偏鄉學童，送愛到部落！

喜憨兒基金會今早在喜歡你餐坊竹北勝利店，由憨兒烏克麗麗彈唱開場，宣傳今年的月餅禮盒，縣府秘書長陳幸媛、勞工處長唐維德、縣議員蔡志環等民意代表也共襄盛舉。

桃竹區主任顏鴻吉表示，睽違15年再度推出印有幾米插畫的限量月餅禮盒，主題包裝選自幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》，月餅則有皮薄餡多的廣式蓮蓉蓮子、香酥鹹Q的菠蘿芋頭Q心月餅、外型亮眼的玫瑰起士等多種口味。

31日前向全台喜憨兒門市或喜歡你購物網預訂，皆享有早鳥優惠，還可用優惠價加購「幾米幸福小象存錢筒」。月餅以外的秋節禮盒，首推喜穀豐藏禮盒，包括高雄139號現碾富里米以及越光十榖米各一包；提供烤肉食材的鮮凍美食烤肉組，還有香草茶禮盒、咖啡禮盒等。

另外，喜憨兒基金會推動送愛到部落活動步入第11年，邀請社會大眾一同認購，再轉送給偏鄉學童與家人共度中秋。今年預計為3萬1902名學童募集禮盒，已獲台灣普利司通響應號召企業員工一同參與認捐計畫，詳情可上喜憨兒官網查詢。

喜憨兒基金會表示，為提供不同類別心智障礙者多樣化的學習，在全台設置了16家庇護工場與商店以及13家小型作業所，有烘焙、餐飲、包裝、園藝等，由專業師傅及老師帶領憨兒生產包裝各式商品，同時儲備外出就業的能量。

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