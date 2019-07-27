罹癌畫家頭一次個展 作者缺席卻全場感動

2019-07-27 17:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕被譽為「雲林幾米」的插畫家馬哈罹癌後仍創作不輟，今天下午第一次到雲林故事館展出，除了原畫還有立體雕塑呈現，讓人嘆為觀止，人在醫院中的馬哈無法到場只能手寫「感謝大家，歡迎一起在插畫的世界ROCK AND ROLL」，滿場感動。

西螺埤頭里結合藝術家馬哈，透過里民提供閒置土地打造「馬哈繪本公園」，並製作成小美鯨魚的藝術花燈在台灣燈會農村再生藝術燈區展出，大受遊客讚賞。

本名「廖美華」的馬哈和西螺埤頭里長李美玲的名字都有一個「美」字，於是創作出穿著白衣藍裙的「小美」，再以作者的三合院繪本為主，加上佐小狼的旅程、流浪者之歌等繪本，畫出農村風情，再結合雕塑家廖森茂創作立體雕塑，讓人讚嘆。

馬哈繪本的場景如實變成立體雕塑，呈現在虎尾雲林故事館園區，西螺埤頭里總幹事廖文于現場解說導覽，帶著遊客跟著作者進入到插畫世界，雲林縣副縣長謝淑亞到場向馬哈致敬，祝福她早日康復並感謝她創作這麼多的精彩作品，是出自雲林這塊土地的寶貝。

同住西螺的策展人林晏良推崇馬哈是「雲林的幾米」，不論是書、插畫或是文創品，充滿泥土的芬芳及早年農村活力、生命力，希望把她的作品帶到各地巡展，發揚光大，此次在故事館展出至8月4日，歡迎大家參觀欣賞。

馬哈的弟媳婦邱銘君表示，馬哈的作品從小說、插畫、繪本相當多元，最期待辦展的她原本希望能到場，因身體狀況不允許而缺席，代替姊姊致歉，但她仍寫下感謝的話向大家致意；埤頭里長李美玲特別強調，和藝術家的結合是良善姻緣，尤其能配合馬哈展出，是他們社區最大的榮幸。

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