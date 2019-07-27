罹癌畫家頭一次個展 作者缺席卻全場感動

〔記者廖淑玲／雲林報導〕被譽為「雲林幾米」的插畫家馬哈罹癌後仍創作不輟，今天下午第一次到雲林故事館展出，除了原畫還有立體雕塑呈現，讓人嘆為觀止，人在醫院中的馬哈無法到場只能手寫「感謝大家，歡迎一起在插畫的世界ROCK AND ROLL」，滿場感動。
西螺埤頭里結合藝術家馬哈，透過里民提供閒置土地打造「馬哈繪本公園」，並製作成小美鯨魚的藝術花燈在台灣燈會農村再生藝術燈區展出，大受遊客讚賞。
本名「廖美華」的馬哈和西螺埤頭里長李美玲的名字都有一個「美」字，於是創作出穿著白衣藍裙的「小美」，再以作者的三合院繪本為主，加上佐小狼的旅程、流浪者之歌等繪本，畫出農村風情，再結合雕塑家廖森茂創作立體雕塑，讓人讚嘆。
馬哈繪本的場景如實變成立體雕塑，呈現在虎尾雲林故事館園區，西螺埤頭里總幹事廖文于現場解說導覽，帶著遊客跟著作者進入到插畫世界，雲林縣副縣長謝淑亞到場向馬哈致敬，祝福她早日康復並感謝她創作這麼多的精彩作品，是出自雲林這塊土地的寶貝。
同住西螺的策展人林晏良推崇馬哈是「雲林的幾米」，不論是書、插畫或是文創品，充滿泥土的芬芳及早年農村活力、生命力，希望把她的作品帶到各地巡展，發揚光大，此次在故事館展出至8月4日，歡迎大家參觀欣賞。
馬哈的弟媳婦邱銘君表示，馬哈的作品從小說、插畫、繪本相當多元，最期待辦展的她原本希望能到場，因身體狀況不允許而缺席，代替姊姊致歉，但她仍寫下感謝的話向大家致意；埤頭里長李美玲特別強調，和藝術家的結合是良善姻緣，尤其能配合馬哈展出，是他們社區最大的榮幸。
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小美與鵝的藝術造景打動許多人的心，是畫也是景。（記者廖淑玲攝）
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西螺埤頭里結合藝術家馬哈打造的小美鯨魚藝術花燈。（記者廖淑玲攝）
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馬哈結合西螺埤頭社區創作的藝術花燈，至今衍生出無數文創。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣副縣長謝淑亞（右）到場向馬哈致敬，祝福她早日康復並感謝她創作這麼多的精彩作品。左為西螺埤頭里長李美玲。（記者廖淑玲攝）
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人在醫院的馬哈無法到場，只能手寫透過手機影像感謝大家。（記者廖淑玲攝）
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馬哈的創作從小說到繪本、文創相當多元。（記者廖淑玲攝）
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幫馬哈策展的林晏良推崇她是雲林的「幾米」。（記者廖淑玲攝）
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馬哈創作的「吹笛小美」。（記者廖淑玲攝）
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馬哈第一次辦個展，人雖未到，雲林縣副縣長謝淑亞及西螺埤頭里長李美玲等人與許多讀者仍給她最大支持。（記者廖淑玲攝）
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西螺埤頭里總幹事廖文于現場解說導覽。（記者廖淑玲攝）
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馬哈繪本的場景如實變成立體雕塑，讓人跟著作者進入到插畫世界。（記者廖淑玲攝）