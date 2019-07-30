視障朋友揪團體驗飛行傘 輕飄飄大呼過癮

2019-07-30 20:48

〔記者王秀亭／台東報導〕6名視障者結伴到台東，不是體驗最夯的熱氣球活動，而是同樣可以飛上天空的飛行傘體驗，促成這次飛行傘之旅的手愛心視障生活關懷協會理事長盧冠良說，視障者因為看不見，體驗各種活動的機會少，想讓同伴們也能感受在空中輕飄飄的感覺，實際體驗好過癮，不虛此行。

盧冠良說，3年前曾坐過飛行傘，雖然看不見，但能感受到飛上天際時，風在四周輕扶而過得舒服感，迄今印象深刻，視障朋友們因長期缺乏體驗的機會，於是向5名視障按摩師朋友提議到台東乘坐飛行傘，來趟不一樣的空中挑戰，大家欣然同意，經過2個多月的規劃，終於成行。

6人抱著緊張又期待的心情到鹿野高台飛行傘場地，「好期待人生第一次離開地球表面，感覺是興奮又緊張。」在教練一對一陪伴下，6人逐一飛上天際，在空中翱翔，黃姓女視障按摩師剛起飛就嚇得哇哇大叫，隨著飛上空中，心情也逐漸平靜，10分多鐘的飛行，降落大草原後，黃女說，在空中好舒服，沒有起飛時恐怖，希望下次還有機會再來。

第二次飛行傘體驗的盧冠良直呼比上一次還要刺激，上下起伏好大，簡直像坐海盜船，有想吐的感覺，起飛時就像「搭乘露天的飛機」一樣，周圍都是風的聲音，好過癮。

台東縣飛行運動協會會長吳明億說，視障者參與飛行傘最大的不同，在起飛前無法助跑，過程中需要2名工作人員協助起飛，飛行時只要聽從教練指導，不亂抓繩索，都能輕鬆安全地完成飛行體驗。

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