視障無礙視野！蔡閔翔樂助身障生 榮獲杏壇芬芳獎

2019-05-10 19:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕即使幾乎目不能視物，仍不放棄自己、放棄幫助他人！苗栗縣國立苑裡高中幹事蔡閔翔是視障者，左眼僅能感知光線、右眼視力剩0.03僅能大約感受距離30公分的人與物，但在校任職期間，認真付出幫助校內視障生，榮獲杏壇芬芳獎殊榮。

蔡閔翔說，自己於學生階段也曾自暴自棄，埋怨「為什麼我會這樣」，感嘆生來的缺陷，不過就讀豐原高商後，在師長幫助下，他逐漸打開心結，並且感恩為他付出的人，讓他努力奮鬥。

蔡閔翔先至台中啟明學校擔任臨時人員，協助同為視障的學生，他也努力上進，考取公務人員初考，到國立苑裡高中擔任幹事後，進一步考上普考。

蔡閔翔說，希望透過自己的經歷，能鼓舞更多人，而且自己雖然視障，但一直在一般學校求學，在國立苑高任職後，更能感同到身障生求學與日常生活的不便。校方稱讚蔡閔翔，不遺餘力協助身心障礙學生學習、融入團體，並且推廣點字圖書供視障生學習，也協助製作重度視覺障礙學生所需教材文字檔轉譯，讓人欽佩。

「自己都沒有被放棄，怎麼有理由放棄別人」，蔡閔翔原本只有高職學歷，但他不放棄自己認真進修，陸續取得空中大學與碩士學位，碩士論文更與身心障礙者就業問題相關，顯見對身心障礙者融入社會的關懷，蔡閔翔希望能繼續付出，關懷每一個需要幫助的學生，能夠成長自立。

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