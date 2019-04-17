重回舞台…藝文工作者許家峰用聲音取代眼睛

〔記者方志賢／高雄報導〕40歲的藝文工作者許家峰，曾任兒童舞台劇演員、導演及舞團行政，但一場感冒奪去他的視力，但他沒有自暴自棄，自我摸索聽讀軟體，用觸覺與聽覺取代眼睛，現在擔任戲劇老師與2個廣播節目主持人。
許家峰從小喜歡美術，參加中華藝校影劇科推薦甄試而錄取，3年專業戲劇養成教育，在步出校園後，進入兒童劇團，從舞台劇演員、執行製作到導演。後來退伍加入知名劇團，擔任舞團行政。
2011年底，許家峰感冒仍忙於巡迴公演，有天撐不住赴急診就昏迷，3天後醒來，眼前景象扭曲，原來他肺部遭病毒感染，轉移至眼睛，延誤黃金治療時間，而喪失視力。
「我沒有時間想輕生，我要解決的是經濟問題。」許家峰自修摸索聽讀軟體，靠觸覺、聽覺等其他感官延續藝文工作。
2013年5月，網友從臉書得知許家峰生活陷入困境，向慈濟台北分會提報，雖婉拒生活補助，但志工給予的關懷陪伴，讓他感受到家人般溫暖，克服視覺障礙，2015年，大稻埕舉辦首屆國際藝術節，許家峰重新回到熟悉的舞台。
許家峰3年前受邀回高雄，擔任慈善機構戲劇老師，教導身心障礙者戲劇表演與劇場活動，他用「聽」觀賞藝術展覽、戲劇表演，撰寫藝文評論。
去年透過引薦，他在津聲廣播擔任義工主持人，每週3主持幫助有需要的視、身障朋友，點亮他們眼前最黑暗的角落的「礙有為」、週5則邀請藝術工作者暢談創作歷程的「家峰的藝文視場」節目。
許家峰目前分租鹽埕區老舊公寓一間小套房，自己張羅生活起居、外出搭車工作。接手陪伴的慈濟高雄分會社工吳孟純定期送畫布讓他繼續創作，描繪曾看過的美麗世界，燃燒生命的堅毅。
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許家峰自修摸索聽讀軟體與外界溝通互動，靠觸覺、聽覺等其他感官延續藝文工作。（慈濟基金會提供）
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從小就愛畫畫的許家峰持續創作，努力畫出曾看過的世界。（慈濟基金會提供）
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視障藝文工作者許家峰（左）不向命運低頭，擔任慈善機構戲劇老師與廣播節目主持人。（慈濟基金會提供）
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