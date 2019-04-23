新竹練跑團成軍 陪視障朋友運動跑出健康

2019-04-23 09:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為eye而跑！視障朋友因外出不便，鮮少有運動機會；社團法人中華視障路跑運動協會首度成立新竹練跑團，號召明眼的跑友們用愛心支持，幫助視障朋友也能夠享受運動，跑出健康！

中華視障路跑運動協會表示，由一群愛好運動的視障朋友自行發起組織成立，希望帶領更多志同道合的視障朋友推廣無障礙運動環境，讓視障朋友擁有健康的身心，提升工作效率；但受限於眼睛的障礙，空有一顆愛好運動的心，也無法從事跑步運動。

今年在吳新財和一群跑友的熱心支持下，成立新竹練跑團，22日晚上在新竹縣第二體育場舉辦第一次團練。吳新財說，視障朋友因外出不便，鮮少有運動機會，透過新竹練跑團的成立，鼓勵視障朋友多多走出戶外，也協助他們培養運動習慣，身心都健康。

中華視障路跑運動協會表示，協會成立20年，現任理事長黃燦煌，每年服務人數超過1萬人次，目前在全國包括台北、桃園、台中、台南、高雄等地，都有提供定時定點的陪跑服務，歡迎有興趣的視障朋友們與協會聯絡。也歡迎有心運動、熱愛運動的民眾一同加入陪跑行列，助人又利己！相關訊息請上協會官網或臉書查詢。

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