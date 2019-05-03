「白手杖法案」三讀！斑馬線不禮讓視障者 最高罰7200元

2019-05-03 15:39

〔記者陳昀／台北報導〕立法院今天三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，車輛行近斑馬線及轉彎時，不禮讓視覺功能障礙者優先通行者，加重罰鍰至最高7200元，並增訂條文明定，在斑馬線放置物品妨礙交通者，最高可罰6000元，保障視障者通行安全，也被稱為「台灣白手杖法案」。

有鑑於視障者在公共空間行動時，常有汽機車、自行車未禮讓行人，或違規堆放障礙物危害人參案權的情事，民進黨立委王榮璋、李昆澤、鄭寶清等人提出《道路交通管理處罰條例》修正案，提高相關罰則。

現行《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車駕駛人轉彎或行近行人穿越道時，若不禮讓行人先通過，可處1200至2400元罰鍰。

三讀條文增訂，若不禮讓攜帶白手杖或導盲犬的視障者，加倍處罰2400元至7200元以下罰鍰，若造成傷亡以刑法處分；自行車等慢車若不禮讓，也從300至600元加倍處以600至1200元罰鍰，若致傷亡，加重到1200至2400元罰鍰。

另外，若在斑馬線堆放、拋擲物品妨礙交通，可處3000至6000元罰鍰，致人傷亡加倍處罰，警察執行指揮交通或稽查任務，以及各級學校交通服務隊與導護人員則不在此限。

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