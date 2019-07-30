美國國家青年爵士樂團首度訪台 抵桃園武陵高中音樂交流

2019-07-30 12:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕成軍於2018年夏季，集結全美國年齡介於16至19歲最優秀年輕音樂家的美國國家青年爵士樂團（NYO-Jazz），27日於美國卡內基音樂廳演出後，隨即展開亞洲巡演，並選定台灣做為樂團2019亞洲巡迴之旅的首站。今天上午NYO-Jazz到桃園與武陵高中音樂班進行音樂交流，並帶來多首精彩的樂曲，也為今、明2晚在台中歌劇院的演出暖身，台下聽眾聽得如癡如醉，演出結束掌聲不絕於耳。

每年夏季，美國卡內基音樂廳魏爾音樂中心都會聚集全國各地最優秀的青年音樂家（年齡約16至19歲之間），去年美國國家青年交響樂團（NYO-USA）的年輕樂手，在通過嚴格的考試與為期3週的密集式駐團訓練後，於去年7月22日至24日首度訪台，做為樂團2018亞洲巡迴之旅的首站。2019年，由NYO-Jazz來台並與台灣的武陵高中音樂班進行台美青年之間的音樂交流。

武陵高中校長林煥周表示，今年5月武陵高中與AIT（美國在台協會）合作，申請台美青年音樂訪問交流的專案獲得美國國務院的支持，派出4位學生與新竹中學、台中二中及高雄中學的音樂班學生，一同前往美國克里夫蘭展開為期18天的音樂文化訪問，學生獲益良多。

「第一次感受到自己的音樂能鼓舞人心，」參與此次音樂交流的武陵學生蔡佳彤分享，在美國交流期間，她有到當地野餐、參加派對、看棒球等，其中還學跳了爵士舞，特別的是，交流期間她還有到美國養老院義演，銀髮長輩給予的熱烈回應，讓她第一次感受到自己的音樂能夠鼓舞人心。

團員之一、現年16歲的Jack Towed表示，在樂團的角色是吹奏小號，從小學小號的他，每天都會練上至少2小時，這是他第一次到台灣，覺得台灣人很友善、熱情，對於這次可以來台演出覺得很興奮。

AIT辦事人員表示，很感動武陵高中看見國際交流對學生的好，當學校不再以升學主義為主，願意替學生爭取國際交流機會，讓學生的視野跟應對能夠提早發展，對學生相當有幫助。

美國國家青年爵士樂團由曾獲美國葛萊美獎得主西恩．瓊斯，擔任樂團藝術總監、樂團指揮與小號演奏家，他將帶領23名傑出的美國爵士樂手展開此次亞洲巡演，今天上午與武陵高中音樂交流後，將移師台中歌劇院準備今、明2晚的演出，接著轉往中國，8月4日在北京國家大劇院、8月5日在林肯爵士樂上海中心、8月6日上海東方藝術中心、8月8日珠海華發中演大劇院，最後一站將抵達香港，於8月9日亞洲協會香港中心進行亞洲最後一場演出。

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