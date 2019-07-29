靜宜大學推「全球移動MBA三聯學制」 打造跨3洲移動教室

2019-07-29 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學推動「全球移動MBA三聯學制」，以該校2年學費，即可取得亞洲、歐洲、美洲3校碩士學位！靜宜大學「寰宇管理碩士學位學程」結合奧地利最佳應用科技大學「上奧科技大學」及墨西哥前15名的「CETYS大學」，學生可於奧地利、墨西哥及靜宜等3地學習研修，以靜宜學費取得3校碩士學位。

靜宜大學校長唐傳義表示，透過「全球移動MBA三聯學制」，學生能直接瞭解亞洲、歐洲、美洲等地現況，並學習解決不同區域的問題，期待學生透過跨文化體驗及培育，提升國際視野，具備更多優勢，未來在職場發光發亮！

國際學院院長楊聲勇表示，靜宜大學2018年起與奧地利、墨西哥姊妹校合作，由3校各自招生，最大特色則是跨三洲的移地學習及跨文化生活，不僅能培育全球化的國際管理人才，對學生未來的人際網絡、職涯發展都有很大助益，目前已有30人就讀。

「寰宇管理碩士學位學程」主任高中指出，靜宜全球移動MBA三聯學制為全英語授課，學生需具備TOEFL ITP 525、TOEIC 660、IELTS 4.5或同等級的良好英語溝通能力，並對商業管理專業感興趣，課程核心理念是提升學生的全球企業管理、國際移動及行銷等專業，也邀請國際企業高階主管業師共同授課。

上奧科技大學教授Margarethe Uberwimmer與Robert Fuereder，特地從奧地利到靜宜，瞭解學生的學習狀況，並指出，透過三聯學制能瞭解3個不同國家的企業文化，以提升專業，也有助未來發展。

來自印尼的張靖琳表示，參與三聯學制，最大收穫是能學習3校特色課程；奧地利的Thomas則表示，因喜歡旅遊及學習不同國家的文化而參加三聯學制，墨西哥CETYS大學，風景漂亮，老師友善，靜宜的教師專業、課程多元、校園優美，讓他印象深刻，在靜宜唸書真的很棒；墨西哥的Melissa說，很珍惜能參加三聯學制，不僅認識台灣文化，也學習行銷與電子商務等專業課程，是很難得的機會及收穫。

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