宏都拉斯第一夫人參訪靜宜大學 肯定研發成果

2019-04-25 11:22

〔記者張軒哲／台中報導〕中美洲邦交國宏都拉斯第一夫人葉安娜（Ana García de Hernández）與前駐台大使謝拉，到靜宜大學參訪，對靜宜通過國際化粧品認證，也是台灣最具規模、符合GMP規範的「化粧品實習示範工廠」，及「食品實習工廠」印象深刻，希望與靜宜有更多人才培育及產業合作機會；並期勉在靜宜求學的宏都拉斯學生，成為兩國最佳親善大使。靜宜校長唐傳義則表示，未來考慮在宏都拉斯設立靜宜分校！

宏都拉斯與台灣互動頻繁，在教育、醫療、農業、技職訓練等領域進行多項合作計畫；許多台商到宏都拉斯投資，台灣市場也開放宏國的牛肉、糖、甜瓜與咖啡等產品進口。唐傳義指出，葉安娜長期投入醫療、教育、社會發展及社福計畫，有豐富實務經驗。靜宜大學設有西班牙語文學系，目前更有兩名宏都拉斯優秀的學生在靜宜學習中文，未來考慮在宏都拉斯設立靜宜分校，透過教學合作、特色課程、國際志工及服務學習等，共同培育兩國人才。

唐傳義並指出，靜宜大學致力為農業創新加值，並於化粧品、食品等跨領域使用，這是宏都拉斯當地迫切所需要。校方也安排靜宜特色、國際志工、醫療服務等簡報，期待激盪跨國創新火花、創造更好的發展！

第四次訪台的宏都拉斯第一夫人葉安娜指出，宏台兩國關係良好、淵源深厚，超過300多位青年學子來台接受教育，已成為兩國最佳聯繫情誼的橋梁。日前台灣醫療團42位專業人士，在宏國巡迴義診，為6千多名病患提供醫療照護。期待與台灣及世界各國有更緊密合作，透過聯盟關係，各國皆能受惠。

葉安娜說，靜宜是天主教大學，能透過信仰、國際志工、教育合作、青年學子交流、醫療服務計畫，及化粧品等創新合作，增進雙邊關係、促進交流互動。宏都拉斯也是全球第五大咖啡生產國，希望能與靜宜大學合作，結合高品質的原物料優勢，將咖啡商品推向國際市場，帶來更大商機。

葉安娜對靜宜通過國際化粧品認證、也是台灣最具規模、符合GMP規範的「化粧品實習示範工廠」印象深刻，並表示，迫不及待想使用靜宜研發的隔離霜、精華液與潤澤凝霜等保養品，同時希望與化粧品科學系有更多人才培育及產業合作機會。

靜宜EMBA校友會創會理事長、國際扶輪3461地區助理總監蔡陽明，也以融入在地台中港海鮮及特色食材的「國宴料理」，款待第一夫人等國內外貴賓。

宏都拉斯學生高奕翔說，很驚喜能在台灣見到宏都拉斯第一夫人與公子與二位公主。在靜宜學習中文很有趣，老師對外國人很好，很開心擁有第三國語言！

到台灣7個多月的宏都拉斯學生梁云莉說，她最愛人情味及在地食物，在靜宜學習中文很幸福，能認識來自各國的同學，中文也進步很多。

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