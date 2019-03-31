川普蓋牆的下一步？ 美國國務院：將停止援助中美3國

美國國務院宣布終止對中美3國的援助。圖為宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）與美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）。（美聯社）

2019-03-31 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普曾表示，「我們供給這些國家巨大的財富，但他們從來沒為我們做過什麼，只是一車又一車地將移民送進來」。川普的這段話言猶在耳，美國國務院今天（31日）就立即表示，將終止給瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯等中美洲3個國家的援助。

根據《CNN》報導，美國國務院發言人指出，「依照國務卿的指示，我們將遵循總統的執政方向，終止對中美洲3國的國際援助計畫」。對此，一位宏都拉斯的官員說，「我們仍然將持續與薩爾瓦多、瓜地馬拉通力合作，以促成『中美三角』（the Northern Triangle）合作倡議」。

美國國土安全部日前才剛和中美3國簽訂一份協議，旨在防止「不合常規」的移民入境美國、打擊犯罪組織並防衛美國邊境安全。國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）就表示，這是她「第一次簽過這種內容的協議」。

專家則提醒，對這3國的援助其實本意就是希望解決暴力的根源，同時提供該國人民有更多工作機會和安全保障。終止援助會讓該國經濟更糟，最終更可能反而讓希望離開該國而進入美國的移民數量增加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/