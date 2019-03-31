宏都拉斯第一夫人訪台 深化台宏醫療社福交流

宏都拉斯第一夫人葉安娜（Ana García de Hernández）今抵台訪問。（圖取自facebook.com/AnaGarciadeHernandez）

2019-03-31 12:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕宏都拉斯第一夫人葉安娜（Ana García de Hernández）今抵台訪問，將晉見蔡總統、拜會外交部長吳釗燮並接受款宴；另葉安娜在宏國積極推動醫療及社福計畫，此行除將參訪故宮，也將與靜宜大學和喜憨兒社福基金會等文教社福設施交流。

葉安娜今起應中華民國政府邀請訪問，外交部今天發布新聞稿對此表示誠摯歡迎。葉安娜訪台期間將晉見蔡總統、拜會外交部長吳釗燮並接受款宴。

外交部也說，葉安娜第一夫人推動宏都拉斯醫療及社福計畫不遺餘力，第一夫人辦公室與我駐館在醫療衛生及慈善物資捐贈領域均有密切合作，我國義診團也在第一夫人大力支持下，在宏國完成多項診治及手術，提供宏國弱勢民眾醫療照護。

外交部說明，因此葉安娜第一夫人此行除將參訪故宮，也會與我政府就醫療及社福相關合作事項交換意見，也將和靜宜大學和喜憨兒社福基金會等文教社福設施交流，有助進一步深化台宏雙邊合作關係。宏都拉斯駐台大使謝拉也在個人臉書上歡迎第一夫人來訪，並表示相信這會是一次成效卓著的訪問。

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