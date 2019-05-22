靜宜大學化粧品科學系成果展 創新研發受肯定

2019-05-22 11:32

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學化粧品科學系「臺肆、憶思」畢業成果展，學生以28篇專題論文、8組商品設計成果，呈現創新及研發能力，獲得校內師生肯定，也受到國內外知名公司青睞！

理學院院長楊昭順指出，靜宜大學為台灣首創化粧品科技教育的大學，並擁有學士、碩士及博士班完整學制，培育超過2千多名化粧品研發專業人才，奠定相關產業發展基礎。78年所創立的「化粧品實習示範工廠」是一大特色，不僅台灣最具規模、符合GMP規範，也通過國際化粧品的認證。

化粧品科學系主任林智健指出，今年成果展以「臺肆、憶思」為主題，象徵第十四屆畢業生，將以大學四年所學專業，化為前進動力，成為理論與實務兼備的專業人才，順利銜接職場！

林智健表示，成果展共發表28篇專題研究論文、8組創新研發商品，學生能統整、深化大學四年所學，從產品企劃、配方選擇、產品製成與檢驗、品牌設計、到行銷宣傳擬定等，均是學生腦力激盪的成果，獲得國內外知名公司高度評價！

林智健說，學生透過成果展，可學習產品從研發到行銷等過程，好的產品及配方能獲得廠商青睞，成功技轉或上市；甚至結合產官學等單位開發新產品，之前與農試所合作研發蘭花萃取相關產品，即是相當成功的範例。

商品設計「五漢坊」組別，學生利用薏仁、牛蒡、陳皮、枸杞子，及傳統藥方「八珍湯」的黨參、白芍、甘草等溫和的中藥材，研製美白、抗皺、舒緩、控油及保濕精華液，以延續五千年的中草藥漢方智慧，讓肌膚調理至最佳狀態。

外在環境污染及壓力等因素，容易造成皮膚快速老化，商品設計「鑰YAO」組別，精選山藥、桑白皮、雷公根、桃膠、虎耳草及山金草等十多種漢方植萃，打造天然、溫和、低刺激的面膜、精華液、水凝乳等保養產品，讓肌膚全方位防禦調理。值得一提的是，學生首創使用可食用，被譽為平民燕窩、美容聖品的「桃膠」作為面膜基底，能緊實及滋潤肌膚。

顛覆以往保養品需添加昂貴精油原料，學生在「專題論文」研究中發現，精油萃取過程的副產物「陰香」植物醇露，不僅經濟實惠，也富含水溶性成分，並能有效促進皮膚彈力纖維，能達到保養功效，未來很有潛力應用於抗老化與除皺相關產品中。

學生以西方知名的藥草「金盞花」萃取，研發敏感肌膚也能使用的舒涼噴霧、保濕凍膜、修護精華等產品。含「柔珠」塑膠微粒的化粧品及個人清潔用品將被禁用，學生利用咖啡及紅酒多酚、洋甘菊等多種萃取，研發「煥采淨膚咖啡泥膜」，也創新使用「咖啡豆研磨顆粒」取代「柔珠」，能深層淨化肌膚，去除老廢角質，維護海洋生態。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法