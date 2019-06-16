真勵志！一家4口同上大學 畢業成6人…

2019-06-16 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學畢業典禮，知名的垂坤食品有限公司董事長王垂坤與妻子及兒子、兒媳一家四口同時取得EMBA，且4人就學、6人畢業，成為全場焦點，校方特別頒發「闔家勤學獎」；台中市議會議長張清照則獲頒傑出校友獎。

靜宜大學學董事長蘇耀文主教，在畢業典禮中勉勵畢業生懷著感恩的心，以愛與服務回饋社會，並延續靜宜歷史，以希望、信心、勇氣，展翅高飛、實踐理想，開啟人生另一段旅程；校長唐傳義則勉勵畢業生勇於嘗試，並「把對的事情做好（Do Right Thing Right）」。

垂坤食品有限公司董事長王垂坤、妻子陳月香、兒子王子健與媳婦蕭采瑩，一家四口就讀靜宜大學EMBA，就學期間蕭采瑩並產下龍鳳胎，一家四人就學、六人畢業，現場合影，成為矚目焦點，獲校方特別頒發「闔家勤學獎」。

陳月香說，因靜宜EMBA校友蔡陽明鼓勵，一家四口才同時報考靜宜EMBA，想藉重回校園進修，凝聚家人向心力。就學期間，因師長勉勵、同學互勉扶持，全家才能順利畢業，畢業是令人感動的時刻！

台灣首位新住民立法委員，也是靜宜校友林麗蟬也出席畢業典禮，感謝母校栽培，並勉勵畢業生，勇敢接受挑戰，用開放的心態面對挫折。

會中並頒發靜宜大學第15屆傑出校友獎，台中市議會議長林清照、中永實業股份有限公司董事長柯智美、、United Customs Service, Inc. Managing Director黃百齡皆獲表揚。

法律系畢業生黃小容，自幼雙眼失明，就讀法律系四年來保持全勤紀錄，難能可貴，且在學期間學業表現優異，她在畢業典禮中特別獻花給辛勞的母親，場面溫馨！

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