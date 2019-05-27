靜宜英文系畢業公演「Dear Brook」 將學生生命經驗放上舞台

2019-05-27 22:15

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學英文系今天舉行畢業公演，畢業公演班的同學經過１學期基本劇場的設計和表演學習，利用3個月的時間，以生命真實經歷編織成舞台劇「Dear Brook」，精彩演出。

「Dear Brook」故事講述因為性向被環境及家人拒絕而憂鬱症離世的Brook，在靈魂消逝前要送給前來喪禮的好友及戀人一份禮物，因而創造了另一個次元的靈魂酒吧。每一位好友在進入酒吧後，紛突破自己生命障礙而勇敢做出選擇，最後主角也有機會與戀人好好的彼此告別。

指導老師黃秋容與編劇及導演，從班上同學分享的生活經歷中，分類出家庭暴力、憂鬱症、生理女性等社會的刻版壓力，還有性向被汙名歧視的挫折等議題，將之轉化成戲劇，希望藉由英語話劇的演出，分享給觀眾如同演出的標語：「這一生，至少為自己勇敢一次」，鼓勵眾生勇敢地做出每一次選擇。

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