新竹市新闢公車進校園 清大學生上課好方便

2019-07-28 12:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動六大公車優化策略，其中「公車進校園」將闢新路線，從成德高中到清華大學將有全新公車路線，可串聯清大校本部、南大校區、新竹轉運站及生命紀念園區等站點，把公車開進校園的路線可分散兩校區間上下學的學生潮，還可方便市區、火車站和到竹蓮市場菜籃族的家庭主婦，預計下半年營運開駛。

市府交通處表示，為鼓勵大學生多搭公車、少騎乘機車，交通處與清大日前即著手規劃清大校本部與南大校區的公車路線，希望開闢從新竹生命園區下的成德路發車，經清大南大校區、新竹國小、竹蓮市場、到新竹轉運站，再開往新竹公園、建華國中及清大校本部的公車新路線。

交通處表示，竹市南區目前有市區公車71、72、73路，但只有73路少數班次行經新竹生命園區，此次新路線也補足生命園區一帶不足的公共運輸系統，使南區的公車路網更為完善。

交通處強調，目前竹市公車進校園的優化公車路線，除已在3年前開闢公車進中華大學、玄奘大學和元培醫科大的5809路線，將原隸屬交通部公路總局管理的公路客運，移由市府管轄，也更名為竹市公車綠線，除票價降低、班次增加，更繞進中華大學宿舍、行經玄奘大學、元培科技大學，並可到達三姓橋火車站、新竹火車站、巨城購物中心、經國路口。

交通處分析，竹市公車綠線開通後，從2015年的157件事故，每年遞減到今年的69件，受傷人數也從169人降到70人，顯示公車進校園的政策，可有效降低香山地區三所大學學生的交通事故量。

交通處表示，過去4年市府推動「六大公車優化方案」，包括藍綠線進校園、低地板公車逐年增量、提升候車環境、新竹轉運站啟用、182市區客運暢通竹市到高鐵、和I_BUS APP民眾即時掌握公車動態，已將公車運量提升到19萬人次。

交通處也期盼下半年新闢的「成德路－清華大學路線」，能增加此路段的公車搭乘運量，市府已委由科技之星業者營運，預定新路線每天可往返各30班次，期許提高大學生搭公車上學的運量，保障學生就學安全。

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