愛神戰勝雨神！2000多人擠爆彰化八卦山的幸福鵲橋

2019-07-28 10:18

〔記者林良哲／彰化報導〕七夕情人節將至，彰化市公所昨天舉辦「卦山夕照~幸福鵲橋」活動，雖然大雨來襲，但2000多位民眾擠上彰化八卦山的「幸福鵲橋」，共同體驗愛情的浪漫氣氛。

昨天的活動由彰化市公所主辦，在下午先進行未婚聯誼，由主辦單位邀請125對未婚男女青年參加，大家互相認識之後，透過玩團康遊戲增進彼此的了解。

接著在晚間6點左右，主辦單位邀請民眾一起來參加「漫步走鵲橋」，包括未婚聯誼、戀愛中男女、已婚配偶，以及老夫老妻（包括8對結婚滿60週年的夫妻）以及其家人，總共2000多人參加。

活動舉辦時，彰化市已下起大雨，但民眾們不畏風雨，有人穿著雨衣，有人撐起雨傘，每人手上還拿了一根螢光棒、在市長林世賢夫婦的帶領下，都登上天空步道，一起走上「鵲橋」。

除此之外，在八卦山大佛前九龍池廣場，也舉辦「情人音樂會」，邀請蔡佩軒、王艷薇、嚴正嵐、有感覺樂團、陳健一、張語噥等偶像級藝人到場演出，吸引民眾一起來同樂。

市長林世賢表示，為了讓長1公里多的天空步道融入鵲橋意境，市公所委請廠商精心設計，以燈光創作藝術元素來設計，成為一條美麗的「光雕銀河」，果然受到大家的歡迎，在滂沱大雨中仍然熱情參與，可說是「愛神戰勝雨神」！

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