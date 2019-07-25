超浪漫！八卦山銀河光廊放閃 週六走鵲橋摸大獎

2019-07-25 17:23

〔記者湯世名／彰化報導〕美呆了！彰化市公所為迎接七夕情人節，以愛情、婚姻與家庭為主題，將八卦山1公里長的天空步道融入燈飾造景，打造出獨特的「銀河光雕走廊」，堪稱為全台最長的「鵲橋」，晚間大放光明，民眾走在鵲橋上直呼：「超浪漫！」彰化市長林世賢說，目前每晚6點半至10點開燈，讓遊客漫步體驗欣賞燈光之美。

彰化市公所以未婚聯誼、戀愛中男女、已婚配偶，以及老夫老妻與多代老少同堂為參加對象，27日將登場的「卦山夕照~幸福鵲橋（天空步道）」活動，在「銀河光雕」試點燈後造成大轟動，連日來晚間吸引爆滿民眾走鵲橋嘗鮮！除了光雕，天空步道沿途另布置6位詩人詩作與彰化師大師生製作的5大主題裝置藝術作品，也是成功的主因。

這場「卦山夕照~幸福鵲橋」活動，當天率先登場的是，為125對優質青年男女精心舉辦的全台規模最大的未婚聯誼，市公所提供希臘愛琴海的來回機票供摸彩，為聯誼男女留下畢生難忘的回憶！

配合未婚聯誼的需要，27日下午1點半起，先安排年輕男女們在彰化生活美學館進行團康聯誼活動。活動最高潮，則從晚間6點10分起，由市長林世賢帶領所有參加未婚聯誼者及民眾，緩緩走過鵲橋曬浪漫。

凡是參加者即贈送實用的愛情小物，而全程走完鵲橋者更可參加摸彩活動，獎項有50吋液晶電視、iPhone手機、iPad、空氣清淨機、Panasonic吹風機、禮券等大獎，價值超過10萬元。

而為了讓長1公里多的天空步道融入過情人節的鵲橋意境，市公所特地委請廠商，精心設計並注入時下最熱門的燈光創作藝術元素，打造成為有如一條美麗的「光雕銀河」，自21日晚試點燈後，讓人大為驚豔，臉書、LINE群組紛紛轉貼圖分享，目前每晚6點半至10點開燈，供遊客漫步並體驗欣賞燈光之美。

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