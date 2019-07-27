溪畔舞團迦南國際賽摘2銀2銅 加拿大世界賽9生進決賽

2019-07-27 20:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣傑出演藝團隊—溪畔舞團4天連趕兩場大賽，先赴香港參加迦南之星國際芭蕾競賽，一舉摘下2銀2銅；再出席加拿大世界芭蕾藝術競賽-台灣區賽，奪得2金1銀3銅，藝術總監薛美良榮獲最佳教師獎，黎巧翎等9名得獎學生還將代表台灣赴加拿大參加國際總決賽，成績傲人。

2019迦南之星國際芭蕾競賽本月21到23日在香港Y劇場舉行，芭蕾組部分，黎巧翎獲得銅獎，陳綺第4名；當代舞蹈組部分，陳綺、陳以真同獲銀獎，陳盈秀銅獎，黎巧翎第4名，張育綺第7名，樓晨禕第8名。

2019加拿大世界芭蕾藝術競賽-台灣區賽，24日在新北市新莊藝文中心舉行。芭蕾個人組14到17歲部分，黎巧翎勇奪金獎，同時榮獲美國紐約傑佛瑞芭蕾學校及美國芝加哥A&A芭蕾學校全額獎學金，廖家欣銀獎，曾士恩銅獎，陳綺第4名，陳以真第8名，陳盈秀第10名同獲最佳潛能獎。朱立心在11到13歲組別拿下銅獎，李婕睿第4名。

在當代舞蹈個人組14到17歲部分，陳綺勇奪金獎、最佳編舞獎，同時榮獲美國芝加哥A&A芭蕾學校全額獎學金，卓宸逸銅獎，樓晨禕第5名。薛美良最佳教師獎。

參賽學生們感謝老師和家長支持她們經由國際賽事淬練自己、拓展眼界，讓她們看到強勁對手的優點，更加警愓自己要變得更好。陳綺表示，她第一次用自編當代舞碼出國比賽，練習過程雖遇層層卡關，很開心評審喜歡她的作品。

關於克服緊張，黎巧翎說，對自己信心喊話很重要，要設法冷靜；每個動作的呼吸會影響整體的表現，要學習調整呼吸、控制身體。陳以真則說，比賽考驗臨場反應，除了每個動作的細節，還要注意音樂性、表演性。「舞蹈的世界很嚴苛，只有把握每一次練習，才能夠抓住機會」。

薛美良表示，恭喜這些孩子透過一路以來的辛苦歷程，而能在每個階段性審視自己的學習。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法