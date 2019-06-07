旗袍舞、國際舞還有「燒肉粽」 高鐵嘉義站百人迎賓

2019-06-07 12:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是端午節，嘉義縣舞蹈老師黃碧貞早上和百餘名舞者在高鐵嘉義站大廳跳舞，迎接返鄉過端午的旅客，各國傳統、現代舞蹈一首首演出，還有年輕女孩跳起高中旗袍舞，和民眾熟知的「燒肉粽」舞蹈，許多旅客看到都說「好窩心」、「佳節返鄉就看到美麗舞蹈，心情很好」。

黃碧貞與碧潭國小、高中旗袍舞、過溝西安社區舞蹈班、大同國小小一社大課輔班、邑米社大多元運動舞蹈班及嘉義縣祥和世界傳統舞蹈協會今天演出，先從韓國傳統舞蹈表演，再由國小學童演出傳統越南舞蹈，布袋過溝的阿姨阿嬤們則表演傳統民俗「火燈夜巡」的火燈舞，還有千手觀音姿態，3位年輕女孩穿上改良式旗袍跳高中旗袍舞，曼妙舞姿讓觀眾掌聲不斷，「望春風」、「燒肉粽」等民謠，也讓旅客們一邊欣賞一邊哼歌。

黃碧貞說，今年已是第四年在端午節與學員一同演出，在高鐵嘉義站大廳展現各國舞蹈，每年也會更換不同舞曲，今年西安社區的阿嬤們還包粽送給來往旅客，歡度端午佳節。

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