文武兼備老僧 年近9旬攻讀博士

2019-07-24 23:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1位喜愛讀書、鑽研佛學的釋聖定法師─李學詩，曾因戰亂失學，今年以高齡近90歲之姿考取華梵大學東方人文思想研究所博士班攻讀，「年近9旬還要『讀博士』、真是難得！」，好友盛讚他是「活到老、學到老」的最佳代表。

1932年出生於中國河北省邯鄲縣的聖定法師，童年面臨日軍侵華、國共內戰多年戰亂，其父也是陣前捐軀，後來他跟著學校流亡到中國南方多省，寢食不安、讀書時斷時續，在烽火連天下，師生被迫分離，他跟著部分師生到處漂泊，於1950年僥倖從廈門搭船來到台灣。

愛讀書卻失學的李學詩在台從菩提樹雜誌社函授的佛學初、中、高等級課程學起，了解人生三世因果遞嬗、輪迴及佛門10大宗派，對佛理稍有參悟後，可能機緣成熟，在1975年跟隨悟慈大師出家。

聖定法師說，人生際遇真難料，受師長栽培，1978年先赴美國念洛杉磯佛教大學，課程以中國禪宗為重，其茅塞之心因之豁然開朗，對禪宗認知有更深一層體認，在美大學畢業後，1989年返台並受悟慈大師引介，在台南知名古剎開元寺禪學院擔任教務主任長達15年。

其後，聖定法師還獲准進成功大學旁聽中文課程，也甄試進中文研究所當選讀生，在中國文學方面知識與治學方法研求。聖定法師樂說，獲益匪淺，也經專精師長指導，讓他悟得論文寫作的重點與方法，終生難忘。

2004年有感學無止境、為求深造，聖定法師打拚考取華梵大學東方人文思想研究所，進修儒學與佛學，主旨在於儒佛會通、融和於中華文化，沒想過老之已至，3年期間在台北、台南之間風塵僕僕奔波努力，2007年獲得碩士學位。

雖然高齡已近90歲，聖定法師仍每天修行佛法與自修課程，這幾年還隨著太極拳老師兼好友尤欽鋒學太極拳、推手，過去常覺得身體較僵硬，法師透露，自從學了太極推手，感到手腳關節靈活很多、身體也更健康！

拿到碩士12年後，今年聖定法師再考取華梵大學東方人文思想研究所博士班，尤欽鋒推崇他很不簡單，能身體實踐活到老、學到老的道理。法師說雖年近9旬，身子還硬朗，進修博士的動力是希望找到真心、明心見性，能夠達到自覺覺他、自利利他、上求佛法、下化眾生的境界。

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