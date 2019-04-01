這個法師不接受供養 全台公墓走透透辦超度

2019-04-01 20:53

〔記者葉永騫／萬丹報導〕這個法師很特別，花了3年多的時間走遍全台所有的公墓辦超度法會，不怕鬼也不接受供養，只靠手工藝自食其力。

萬丹鄉這位地心法師修持地藏法門，辦法會不穿袈裟，母親過世他在墓地守孝3年，接著又花3年多的時間走遍全台所有的公墓辦超度法會，誦念瑜伽燄口等經文為亡魂超度，穿著很隨性，除了理光頭外，從外觀看不出他是一名和尚，不接受信徒的供養，所用的花費全是自已做手工藝或教學賺來的，自食其力修行，有別於一般的出家師父。

地心法師說，年輕時曾經到中國開工廠，但共產黨的制度讓中小企業很難生存，不但血本無歸，還差一點死在中國，返台後他看破一切，遁入空門，開始他修行的道路，母親去逝時，他在墓園守孝三年，感受到地藏王菩薩度化地嶽亡魂的精神，讓他發願要為全台公墓辦法會，超度墓地的亡靈，因此他花了三年多的時間走遍數百處的公墓誦經超度，現在他有新目標，希望建寺弘揚佛法，但選擇最艱苦的方式執行，仍不接受信眾的供奉及捐款，一切靠誦經超度和手藝術品結緣的收入，何時能夠完成？他認為時機成熟了，自然就會完成。

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