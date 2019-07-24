埃及聖䴉駕到 白鷺鷥伴農機場景恐成珍稀畫面？

2019-07-24 22:27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕1期稻作收割、農夫開始整田，慣見耕耘機後尾隨白鷺鷥覓食的景象，很有可能成為記憶中的珍稀畫面！因為外來且強勢的埃及聖䴉近年在台大爆發，目前除花蓮還沒通報記錄，台東偶爾看到，幾乎全台都已「淪陷」。為了保護台灣原生生態，明年起，移除外來物種埃及聖䴉的任務，將從專責的林務局，變成跟各縣市政府合作。地方負責監控巢位、移除或破壞鳥蛋。林務局則持續做全國性族群數量調查和監測，並專責研究如何移除成鳥。

林務局保育組組長夏榮生說，他們曾在2年前委託中華鳥會調查全台埃及聖䴉的族群數量，當時推估就有2、3000隻，研判迄今應已增長到5000隻。

主要棲地就在台北關渡、五股、彰化芳苑、嘉義布袋、以及屏東林邊等河口、海岸地區，牠們在這裡築巢繁衍後代。新竹縣內則以峨眉鄉的大埔水庫水域有發現小規模的巢區，今年6月曾去執行移除2次，其他整個大新竹地區的通報記錄大多是零星出現。

但因埃及聖䴉跟大、小白鷺、牛背鷺等混居，棲地高度重疊，產生強大的競爭排擠效應外，埃及聖䴉每年3到9月是其繁殖期，1年繁殖2次，每隻母鳥1次還可產下1到5顆蛋，繁殖力強大，這對台灣原生生態環境的衝擊很大，所以必須及早移除防治。

夏榮生直言，過去防治的對策多半是設陷阱捕捉，但成鳥很容易因此受驚飛離，以致往往捉一放百，成效有限。現在防治方式則採多面向處理，透過生殖控制移除或破壞巢蛋，另也引入空氣槍移除成鳥，雙管齊下，以抑制族群成長。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛建議，移除鳥蛋，恐驅使親鳥另找更隱蔽處築巢重新育雛，多半徒勞無功。還不如移除幼雛，可減少成鳥繁殖的次數，相對事半功倍。

夏榮生說，任何可行的方式他們都願意採納，事實上也確實嚐試過很多種辦法。

新竹縣政府農業處表示，為了做好移除重任，他們將加強對人員的教育訓練，透過中央建立委外執行單位的名單，培訓在地工作隊的移除技能外，對於難於到達的棲地，他們也將研究、建置相關的「攻」略，以達成任務。

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