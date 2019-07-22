國中生服儀快解禁了 私立高中還在要求理3分頭

2019-07-22 21:26

〔記者林曉雲／台北報導〕本報日昨獨家報導教育部研擬往下延伸，讓國中生服儀也可望解禁，但前「服儀自由學生陣線」召集人、東華大學學生蕭竹均，以3年前即已解禁的高中服儀為例提醒，私立學校關起門來，董事會和家長會最大，教育部的解禁政策恐怕只造福公立學校的學生，有1所私立高中現在還每週檢查學生頭髮，男生理3分頭、女生耳下3公分，還有私立高中教官拿化妝棉站在門口檢查，強制幫學生卸妝。

蕭竹均肯定教育部的服儀解禁政策，認為不只是讓學生可以參與決定自己的服裝儀容，更是確立12年國教強調「學生為教育主體」的好政策，但他憂心，以高中這3年實施的情況觀察，如何確保國中生服儀委員代表能「勇敢表達意見」，還是要教育部做很多努力。

蕭竹均表示，國立高中職在服儀解禁的首年，還比較會抗拒，但運作迄今，解禁的效果非常明顯，剛解禁的第一年，很多國立高中職校方會抗拒，學生會必須和學校協調、溝通、衝撞，甚至拿著教育部的政策，強力說服學校的校長和主任，現在多數國立的高中職都「放手了」，國立高中的學生會連絡緊密，也會讓國立學校感受到壓力，彰化高中兩年多前就讓學生可以穿便服，最近新竹高中也提出開放學生穿便服的案子。

但私立高中職就大不同，蕭竹均直指，私立高中職關起門來，董事會和家長會最大，有1所私立高中禁止學生化妝，教官站在門口拿著化妝棉檢查，當場幫有化妝的學生卸妝；也有私立高中要求學生，一定要穿學校要求的皮鞋款式，男女生都要穿規定的皮鞋，否則直接帶到學校合作社購買。

不僅如此，蕭竹均還舉例，1所私立高中強制學生住宿，每週六檢查學生頭髮，男生一定要理3分頭，女生的頭髮是耳下3公分，全校學生都是平頭，該校服儀委員會也有2位學生代表，但服儀解禁案要送入校務會議，2位學生代表要對上100多位老師，怎麼可能闖關成功？改成校務會議「備查」，或許有可能比較好。

蕭竹均呼籲教育部，不要只是政策解禁，還要落實政策推動，必須搭配落實對私校的稽查，只有教育部玩真的，服儀解禁才能保障學生的身體自主權和表達意見的自由。而台北市林姓國中生表示，學校決定服裝要聽學生意見，對校園民主是好事；高雄市王姓國中生擔心，學校會不會只選聽話的學生當代表，這樣的結果一樣會是大人的決定。

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