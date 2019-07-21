總統盃「黑客松」7/27頒獎 行政院：台灣要成資料運用大國

2019-07-21 19:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年首度舉行的「總統盃黑客松」國際松決賽，今日在副總統陳建仁見證下，選出馬來西亞、宏都拉斯2個優勝團隊。對此，行政院科技會報辦公室表示，國際松的優勝隊伍今日揭曉後，在「總統盃黑客松」國內競賽部分，7月27日將於總統府舉辦決賽，屆時將選出5隊卓越團隊，由總統蔡英文頒發獎盃，競賽核心精神是要讓台灣成為資料運用大國。

本屆「總統盃黑客松」國際松比賽，總計有全球13國、23隊參與，初賽入選6個國際團隊，包含澳洲「InfraPipeline」，提案改善澳洲政府採購在國際市場上的能見度和透明度，以增加基礎建設廠商進入市場機會。

荷蘭的「Madaster」為解決建築物和基礎設施產生的廢棄物問題，透過登記平台建立循環物料管理制度，有效發展循環經濟；柬埔寨「INFRAHACK Initiative」透過開放資料平台，改善道路建設工程的透明度和問責制度，加強公民參與監督，並提升工程品質。

行政院科技辦表示，獲得優勝的馬來西亞的「Mentadak」，利用開放採購資料標準（Open Contracting Data Standard, OCDS）來識別採購過程中的利益衝突，可望減少政府採購舞弊，改善馬來西亞政府電子採購系統ePerolehan（eP），協助優良廠商參與公共建設。

政院科技辦指出，另一優勝隊伍、由友邦宏都拉斯所組成的「CoST」團隊，為解決宏國經濟發展與國土利用衝突，透過開放資料及採購網站，增加環境影響評估的透明度，優化國土資源分配，提高民眾對公共建設的接受度。

此外，在「總統盃黑客松」國內競賽方面，政院科技辦指出，今年國內競賽以「智慧國家」為主題，核心精神是盼台灣為資料開放大國外，更能成為資料運用大國。

在推動上，透過「跨部會」、「跨中央地方」、「公民協力」落實，具體運用政府開放資料，讓民間創新能量結合政府，一同解決社會問題。且在黑客松活動後，也會確保獲獎的卓越團隊解決方案，皆能具體落實在政府施政、公共服務的優化。

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