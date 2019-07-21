鳳山大廈淹水40多小時後… 區長終於到場勘災

2019-07-21 12:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山行政中心的門戶忠義里「大眾家園」大廈地下室淹水40多小時，市府今由區長施維明到場勘災，不過忠義里長李朝清與住戶已自力救濟將水抽完，忙著清理家園。

市府民政局表示，各個區公所都有清查區內的積淹水情況，並備有抽水機及沙包供區內各里使用，7月19日晚上忠義里長李朝清確實有來借調兩台抽水機使用，至於里長、鄰長、里幹事對於災情的描述與準確度，未來會再加強，且因鳳山區機具設備是足夠的，因此才會互相借調。

鳳山區長施維明今天有到場關心，目前該里地下室積水已抽乾，民政局指出，各區公所會針對所轄區內各里加強清查及巡視，未來也會加強與里長之間的溝通聯繫。

民政局長曹桓榮昨已在區長群組，下達鄰近各行政區相互支援的指示，並已協調國軍人員及機具進駐，協助情況較為嚴重區域抽水及搬運廢棄物等工作。

水利局表示，市府所稱積淹水已消退的訊息，是指應變中心開設後所接獲各管道、各類型的通報或反映，即登錄於資訊管理及應變管理系統（EMIC），其中所指稱積淹水消退，是道路與公共區域積淹水部分經查證回報已退水，每次的應變中心開設管控均如此，與往年的作業方式及認定並無不同。

水利局指出，至於管控表內非屬道路積淹水部分，例如路樹倒塌、停電、停水、道路坍塌或是住家大樓內部積水等，都會由各相關局處繼續追蹤處理，對於住宅或大樓內部的積水，如果佈設空間足夠，水利局也會協助各區公所支援提供中、大型抽水機加速排水。

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