高雄淹水韓國瑜要中央補助 蔡英文：有需要都全力支持

2019-07-21 08:45

〔特派記者楊淳卉／丹佛20日報導〕丹娜絲颱風侵台造成高雄多觸傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜批評行政院態度偏差，並喊話要中央比照去年823水災標準，加發補助淹水受災戶2萬元。對此，總統蔡英文今下午（台北時間21日上午）於美國丹佛與國內媒體餐敘時表示，作為中央執政者，只要哪裡有需要，中央都會提供協助，而且是全力以赴。她強調，政府不會因為地方首長是不同政黨就有所差別，「每個國民都是我們要照顧的國民，只要高雄有需要，我們都全力支持。」

此外，蔡總統於當地時間20日上午（台北時間21日凌晨）參訪美國國家大氣研究中心及國家再生能源實驗室，關注颱風預報等相關項目。蔡總統於茶敘時也說，現在的氣候變遷造成的災害，對很多政府都是很大挑戰。我們的氣象觀測，以及預告、防制天然災害，尤其是颱風研究上，都要持續強化能量。

蔡總統說，美國國家大氣研究中心及國家再生能源實驗室是兩個很重要研究單位，兩單位和台灣合作的關係很密切，台灣也有很傑出的科學家在這兩個單位服務和領導研究，我國的氣象局、研究員和學生也都參與其中，尤其在福衛七號衛星計畫也有很多合作。

蔡總統說，這可以看出，台灣和美國在這個領域有很好合作關係，我們希望深化，也希望能夠提昇我們將來對於天然災害的觀測和掌握，甚至讓我們更有效的防災和減災，這是我們非常重要的工作，我們會持續強化這方面能力，也會持續和美國合作。

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