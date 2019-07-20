獨家》高市這次淹水比823慘 鳳山區多戶積水未退

2019-07-20 23:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市前天豪雨淹大水，鳳山行政中心的門戶忠義里今仍有5棟公寓大廈地下室、數10戶透天厝積水未退，將近200戶住戶受苦，卻未見市府官員關心，打臉市府稱積水已退。

鳳山區因豪雨淪為淹水重災區，鳳山行政中心淪為滯洪池，周邊忠孝、忠義里一片汪洋，尤以忠義里災情慘重，比去年823還慘，淹水甚至達1層樓高，造成5棟公寓大廈地下室、約40戶透天厝住家淹水，地方居民抱怨連連。

所幸今天雨勢趨緩，但忠義里仍有5棟公寓大廈地下室、數10戶透天厝積水未退，將近200戶住戶還在受苦，市府今早卻對外宣稱高市積水已退，也未見市府官員到場關心，只見里長李朝清穿梭里內救災。

李朝清昨晚見里內淹水，向鳳山區公所急調抽水機，卻只借到2部抽水馬達，連抽水機都不是，只能里內輪流使用，光「大眾家園」公寓大廈自昨晚開始抽水，經過1天1夜還沒抽完，多棟公寓大廈、透天厝排隊等抽水，許多住戶等不到市府支援，乾脆自掏腰包花錢消災。

最令居民難以接受的是，副市長李四川、市長韓國瑜今接連到苓雅區1棟大樓視察災情，市府急調鳳山區公所2台大型抽水機給該棟大樓使用，忠義里民苦等不到市府關心，重災區資源又給他區使用，質疑市府救災不公平，難道要夠力才借得到抽水機?

「大眾家園」蘇姓住戶以為市長韓國瑜就在大廈隔壁辦公，應該會用心治水，沒想到這次淹得更嚴重，鄰居大廈借不到抽水機，卻借給別區說不過去；姚姓主委指出，行政資源分配不公平，讓住戶覺得是次等公民，市長韓國瑜要選總統，應先顧好市民生命財產才夠格。

里長李朝清表示，地方迄今積水未退，市府應全力支援，抽水機應以本區重災戶為優先，避免排擠效應，影響地方居民權益，尤其許多居民淹水損失慘重，爭取防水閘門及淹水災損救助，希望市府協助居民度過難關，用心治水徹底改善淹水情況。

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