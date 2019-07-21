要夠力才有抽水機？ 鳳山大廈淹40小時 自力救濟抽不完

2019-07-21 10:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市7月19日豪雨淹大水，鳳山行政中心的門戶忠義里昨仍有5棟公寓大廈地下室、數10戶透天厝積水未退，將近200戶住戶還在受苦，卻未見市府官員關心，市府還對外稱積水已退，許多住戶等不到市府支援，乾脆自掏腰包花錢消災，忠義里長李朝清從前晚6時向市府借了2部抽水馬達，穿梭里內挨家挨戶抽水，直到今天上午約10時，最後一棟大廈「大眾家園」地下室仍有約10公分積水還未抽完，住戶無奈表示，雖尚有積水，至少今天可以清理家園。

鳳山區因豪雨淪為淹水重災區，周邊忠孝、忠義里一片汪洋，尤以忠義里災情慘重，比去年823還慘，淹水甚至達1層樓高，造成5棟公寓大廈地下室、約40戶透天厝住家淹水，地方居民抱怨連連。

所幸前天晚上雨勢趨緩，忠義里仍有5棟公寓大廈地下室、數10戶透天厝積水未退，將近200戶住戶還在受苦，市府昨早卻對外宣稱高市積水已退，也未見市府官員到場關心，只見里長李朝清穿梭里內救災。

值得一提的是，李朝清前晚5時見里內淹水，向鳳山區公所急調抽水機，卻只借到2部抽水馬達，里內受災戶只能排隊抽水，許多住戶等不到市府支援，乾脆自掏腰包花錢消災。

李朝清表示，他自前晚6時開始抽水，最後一棟「大眾家園」大廈直到今天上午7時30分才逐漸抽完，住戶將於上午9時集合整理家園，住戶無奈今天終於可以清理家園了。

令居民難以接受的是，副市長李四川、市長韓國瑜昨接連到苓雅區1棟大樓視察災情，市府急調鳳山區公所2台大型抽水機給該棟大樓使用，忠義里民苦等不到市府關心，重災區資源又給他區使用，質疑市府救災不公平，難道要夠力才借得到抽水機？

「大眾家園」蘇姓住戶以為市長韓國瑜就在大廈隔壁辦公，應該會用心治水，沒想到這次淹得更嚴重，鄰居大廈借不到抽水機，卻借給別區說不過去；姚姓主委指出，行政資源分配不公平，讓住戶覺得是次等公民，市長韓國瑜要選總統，應先顧好市民生命財產才夠格。

里長李朝清表示，地方積水市府應全力支援，抽水機應以本區重災戶為優先，避免排擠效應，影響地方居民權益，尤其許多居民淹水損失慘重，爭取防水閘門及淹水災損救助，希望市府協助地方居民度過難關。

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