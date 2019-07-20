人間國寶授證 3藝師獲獎 雲林佔2人

2019-07-20 19:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「人間國寶」重要傳統藝術保存者今天由文化部授證，3位獲獎人中，雲林人佔了2人，分別是洪平順、林竹岸，雲林縣府文化處長陳璧君、水林鄉親及雲林縣傳統工藝文創產業發展協會會員都到場觀禮，與有榮焉。

為保存逐漸失傳的文化技藝，文化部表揚重要傳統藝術保存者，即授證「人間國寶」藝師，今年受表揚的有洪平順、林竹岸、李秉圭。

已是國寶級廟繪藝師洪平順，融合中、西畫法，彩繪寺廟51年，傳承文化技藝而獲獎。而雲林元長鄉人、高齡8旬的林竹岸，是歌仔戲文場音樂的活見證。擁有木雕及鑿花2個領域的人間國寶雙認證藝師李秉圭，則保留泉州派的風格、融入台灣在地的文化元素。

廟宇彩繪大師的洪平順早年從事過電影看板彩繪，筆法融合中、西畫法，作品遍及全台200多間廟宇，雲林鄉親包括陳璧君及行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、雲林縣議員蔡岳儒等人都到場見證，分享榮耀。

許根尉以洪平順及林竹岸都是雲林人，堪稱「台灣之光」，洪平順強調台灣有融合台灣自己傳統彩繪；林竹岸的歌仔戲文場音樂，2012年已登錄為文化資產傳統藝術保存者，他精通歌仔戲、京劇、布袋戲等配樂，融貫中西，令人激賞。

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會總幹事蔡享潤說，雲林傳統工藝多元又豐富，希望藉由人間國寶授證，讓大家看見台灣在地文化工藝之美，吸引更多年輕人關注及投入傳統藝術的傳承及保存。

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