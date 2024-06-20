人才培育重理工輕人文？ 教育部：人社領域在AI時代絕對有角色

112學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在中山大學舉辦，教育部高教司代理司長梁學政致開幕詞。 （記者楊綿傑攝）

2024/06/20 14:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕人社科系招生受到AI浪潮衝擊，理工與人文領域的平衡受到外界關注，教育部今天表示，資訊科技與人文、跨領域等是高教深耕計畫中的關鍵能力，業界也認為人文很重要，科技應該要與人文社科結合在一起。

112學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在中山大學舉辦，今年主題為「永續創新，成就未來」，由教育部高教司代理司長梁學政及中山大學代理校長郭志文主持開幕式。

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面對未來人才培育，梁學政表示，最近外界都討論重理工、輕人文的議題，教育部不會迴避。人才培育一直是高教核心，因此高教深耕計畫第二期所強調6大關鍵能力，包括資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、問題解決、社會參與等，要形塑學生在AI時代具備這些能力。

但AI浪潮席捲世界，針對人文系所招生受影響的問題，梁學政表示，業界在談AI時代，很多都認為人文思考很重要，關鍵在於要如何問問題，如何讓AI有效回答，這其中的語意、素養都很重要，因此人文社科在AI時代絕對有角色，科技始終來自於人性，科技不是要取代人類，而是兩者要合在一起。

在大學發展上，梁學政提到，教育部長鄭英耀非常注重大學自治、學術自由，要求盡可能給大學更多彈性空間，同時也非常重視如何提升教學品質，因此學校所關心的各項議題，教育部都在如火如荼研議，也盡量不要規範很多限制大家發展，但若是學校踩到紅線一定會依法處理。

梁學政並提及，今年教育部新增6億預算，作為教師彈性薪資，而今年8月起，也提供博士班一至三年級學生，發給每月4萬元獎助學金，另16＋2的彈性學制各校也陸續上路，教育部與學校持續溝通。

112學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在中山大學舉辦，今年主題為「永續創新，成就未來」。（圖由教育部提供）

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