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一般事業廢棄物清運收費一度引爭議 苗栗大湖鄉公所修改條例

一般事業廢棄物清運收費一度引爭議，大湖鄉公所修改條例。圖為鄉內供遊客使用的垃圾桶。（資料照，記者蔡政珉攝）

一般事業廢棄物清運收費一度引爭議，大湖鄉公所修改條例。圖為鄉內供遊客使用的垃圾桶。（資料照，記者蔡政珉攝）

2024/06/26 14:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉草莓栽種面積冠全國，有「草莓王國」美名，時序入冬後，大湖草莓季也迎來許多遊客，今年光是春節期間就湧入超過30萬人，並帶動周邊旅宿、餐飲業等商機；另外，大湖鄉擁有不少露營區，同樣吸引不少愛親近自然的遊客到露營區遊玩。大湖鄉公所因遊客多難免衍生垃圾，設置大湖鄉公所事業廢棄物代清除（運）處理自治條例，之前一度引發反彈，經鄉公所與業者溝通後，修改條例正式上路。

大湖鄉公所考量，由於草莓季一到，帶動鄉內經濟發展，湧入大湖鄉的遊客眾多，遊客四處賞玩之餘難免會出現垃圾需丟棄狀況，而大湖鄉公所考量保護環境，希望能落實垃圾分類，以免清運車輛常被竹南焚化爐退車。

之前業者反映，因不同地區吸引的消費者數量有所差異，加上大湖鄉遊客受草莓季影響，淡旺季明顯；露營區業者也說，因客人習慣不同，垃圾量也不一建議鄉公所能修改條例更因應現實狀況。

大湖鄉公所與業者溝通後，修改自治條例，主要為行業別及收費標準得參採全年度淡、旺季平均營收值。而條例所稱一般事業廢棄物，指大湖鄉事業機構（餐廳、便利商店、旅宿、露營區、大型連鎖賣場、觀光景點、臨時攤販集中場及農會等行業）所產生商業廢棄物。

大湖鄉公所修改條例後，也提供業者可尋找民間清運公司清運，露營區清運垃圾帳數、餐廳桌數等皆調整。

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