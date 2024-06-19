打造AI基礎城 新北祭出4大「智慧經發式」

為建構AI基礎城，新北市政府短期內以推動板橋、林口科技城為目標，鏈結相關產業進駐。圖為林口工一工業區。（圖由經濟發展局提供）

2024/06/19 12:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕AI浪潮席捲全球，因應時代趨勢，新北市政府為促進產業發展，提出「4大智慧經發式」，將透過「產業群聚」、「土地彈性」、「人才充沛」及「綠電協調」等策略，建構新北AI基礎城。

新北市長侯友宜今天主持市政會議表示，新北市是擁有超過30萬家企業的工商首都，更有26家包含鴻海、新漢、研揚、微星等AI上下游關鍵廠商，以及全台近4分之1的製造、資通訊等核心產業群聚，將以中和、新店和板橋為引擎，驅動全市成為AI基礎城。

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經濟發展局長何怡明報告指出，市府短期內以推動板橋、林口科技城為目標，鏈結人工智慧及半導體產業相關硬體研發製造、軟體應用研發與終端應用展示產業進駐；中長期目標是推動新店寶高智慧園區、汐止及整體開發區，以智慧科技為核心技術，打破空間限制，進行跨域合作。

何怡明表示，為留用人才，經發局跨局處整合北台灣24所大專院校，推動國際專才媒合，有13所新北市的大專院校包括淡江、輔仁大學等，皆設有AI專業系所。另外，新北市首創企業碳健檢服務，協助綠電與能源資源協調，確保電力供應穩定。

經發局指出，為活絡產業發展，未來將強化招商「一條龍」，目前已有278件投資案，投資金額逾5500億元，創造逾9.2萬個就業機會，6年來吸引14家國際大廠投資，例如Google投資板橋2座研發大樓、ASML進駐新北國際AI+智慧園區，以及三井林口outlet二期影視娛樂複合式商場將於10月開幕等，並持續推動工業區立體化，提供23.23萬坪產業空間。

另外，今年產業政策著重「雙電力」，在「電動運具」上，有超過50家電動車相關企業匯聚新北，包含新店寶高園區的整車設計與完整的系統供應商，淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區測試場域及台北港出貨中心，新北建構「電動車產業鏈實力」；「電競產業」部分，今年以活動、賽事、人才與聯盟共同推動，參與民眾達2350萬人次，新北「電競產業總會」預計今年第4季完成籌組。

新店寶高智慧產業園區建構完整的電動車產業鏈。（圖由經濟發展局提供）

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