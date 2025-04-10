4/10 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落台中

今晚（10日）開獎的第114000089期今彩539頭獎開出1注；第114000029期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/10 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10日）開獎的第114000089期今彩539頭獎開出1注，由台中市大雅區中清路4段40號1樓的「滿億年年彩券行」開出；第114000029期威力彩頭獎則摃龜。

第114000029期威力彩中獎號碼為「第一區：09、16、20、23、29、34。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎摃龜；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共213注中獎，每注可得4000元；陸獎共1558注中獎，每注可得800元；柒獎共2706注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4843注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬318注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4472注中獎，每注可得100元。

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第114000089期今彩539中獎號碼為「14、19、22、26、28」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共5311注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5700注中獎，每注可得50元。

第114000089期39樂合彩中獎號碼為「14、19、22、26、28」。四合摃龜；三合共172注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7827注中獎，每注可得1125元。

第114000089期3星彩中獎號碼為「534」。壹獎共68注中獎，每注可得5000元。

第114000089期4星彩中獎號碼為「1497」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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