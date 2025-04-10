歌詩達郵輪故障滯留日本那霸 4/11基隆港出發行程恐生變

歌詩達郵輪旗下的莎倫娜號4月8日自基隆港出發，4月9日靠泊在日本沖繩縣的那霸港，因機械故障目前維修中。（圖為攝影愛好者洪敦智醫師提供）

2025/04/10 21:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕歌詩達郵輪旗下的莎倫娜號4月8日自基隆港出發，4月9日靠泊在日本沖繩縣的那霸港，原本預計9日下午出港前往石垣島，卻突然發生船隻機械故障，迄今為止，仍停留在那霸港維修，至於何時修好還不確定，原訂明天（11日）下午離開基隆港前往沖繩的莎倫娜號，出發時間恐生變。

據了解，郵輪業者已經在船上對旅客做了說明，原訂10日靠泊日本石垣島的計畫取消，並提供每名旅客船上消費額度50美元。據沖繩當地的台灣人透露，莎倫娜號9日原先靠泊在若狹碼頭，10日上午因為船隻需要維修，已透過拖船將郵輪移動至安謝新港。

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另外，日本那霸港4月10日下午已經同意船上的旅客可以下船遊覽，船方還為旅客安排接駁巴士，載運到那霸市的國際通，並要求旅客最晚必須在24時以前回到船上。

根據基隆港務分公司公告的船期表顯示，原本預訂於11日上午8時回到基隆港的莎倫娜號郵輪，勢必會受到影響，延後返回基隆港。換句話說，原先預計11日下午搭乘該艘郵輪出發的旅客，恐怕要先與旅行社或郵輪公司聯繫，確定真正出發時間。

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