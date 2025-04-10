1.2萬人湧入北斗！大甲媽駐駕「媽祖夜市」開張

大甲媽回鑾駐駕北斗奠安宮，「媽祖夜市」開張。（記者陳冠備攝）

2025/04/10 21:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今（10日）進入彰化縣，晚間7點駐駕北斗鎮奠安宮，吸引超過1萬2千名信眾湧入朝聖，「媽祖夜市」也熱鬧登場，廟方表示，夜市預計營業至晚間11點，媽祖鑾轎將於11日凌晨1點10分起駕，繼續北上回鑾遶境。

大甲媽鑾轎今日凌晨跨越濁水溪入境彰化，午間暫駐埤頭鄉合興宮，傍晚5點進入北斗鎮，沿途信眾爭相鑽轎腳，造成鑾轎走走停停，進度略為延遲，傍晚轎班人員加快腳步，終於在預定時間晚間7點準時抵達奠安宮。

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今年因應安全與動線考量，廟方未開放現場鑽轎腳，僅設供茶敬拜區，信眾依然絡繹不絕、隊伍綿延不斷。

當地里長謝正良表示，「媽祖夜市」是北斗一年一度的重要盛事，每逢遶境駐駕夜晚，數萬名信眾湧入，不僅尋求休息場所，也尋覓地方美食，讓北斗老街宛如不夜城。明（11日）凌晨媽祖鑾轎起駕後，國軍與清潔人員將進行清掃與環境消毒，針對奠安宮周邊、學校、公有區域等進行防疫清潔，確保喧囂過後的街頭也能乾淨整潔，讓居民安心。

大甲媽祖鑾轎今晚7點駐駕奠安宮，將於11日凌晨1點10分起駕。（記者陳冠備攝）

大甲鎮瀾宮媽祖今晚7點駐駕北斗鎮奠安宮，吸引超過1萬2千名信眾湧入朝聖。（記者陳冠備攝）

大甲媽今晚駐駕奠安宮，廟方未開放鑽轎腳，僅設供茶敬拜區。（記者陳冠備攝）

「媽祖夜市」就開張，一晚就有數萬名信眾湧入。（記者陳冠備攝）

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