林竹岸、洪平順、李秉圭 獲頒人間國寶

2019-07-20 18:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化部今天舉行授證表揚今年3名「人間國寶」重要傳統藝術保存者，「歌仔戲後場音樂」保存者林竹岸，「傳統建築彩繪」保存者洪平順及「傳統木雕」保存者李秉圭，其中李秉圭在2013年獲「鑿花技術」保存者，二度榮獲表揚，文化部長鄭麗君親自頒獎，向國寶藝師致敬，感謝保留傳承台灣文化的根。

今年榮獲重要傳統表演藝術「歌仔戲後場音樂」保存者林竹岸藝師，被人稱為後場音樂活戲的代表，自小學唱南管、拉奏弦仔、殼仔弦，再學大廣弦演奏、北管音樂和工尺譜，歷經歌仔戲發展的內台、賣藥團、廣播、外臺、劇場等各階段，以其特殊技巧與詮釋方法，其「精熟不同音樂並能化用」、「極富韻味演奏技巧」及「智慧選用伴奏樂器」引領歌仔戲音樂發展的重要推手。

林竹岸精通歌仔、京戲，西洋音樂的各種後台樂器，笑稱自己就像電腦一樣，按一下就有，他語重心長表示，傳統藝術養成難度高，不是3、5年就能學成，要歷經磨練、經驗，即使自己83歲仍在學習，創立的歌仔戲團仍外台演出，強調「最不願意看到傳統藝術消失！」盼政府支持產業、栽培後進。

重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順，具有主導傳統廟宇彩繪工程能力，精通規劃、圖稿、配色、繪畫「畫、妝（彩）、油」技藝兼，彩繪風格揉合各家畫風，並有個人特色，具歷史文化脈絡，反映台灣民俗信仰與地方特色。

「傳統木雕」保存者李秉圭為鹿港傳統木雕世家第五代傳人，人文素養精深高雅，具時代性與地方特色，體現傳統木雕知識與技藝，題材由傳統入手，造型獨具個人風格與創意表現，他說工藝家工作就是努力、努力、再努力，65歲獲鑿花技術保存者，人生70才開始，再獲傳統木雕殊榮。

鄭麗君向國寶藝師致敬，成就比證書還高，感謝國寶的創作、精進與傳承，為建立完善的傳習制度，文化部除了提高參與傳習計畫國寶藝師的傳習鐘點費每月5萬元、支付傳習藝生學習津貼每月1萬5千元。今年起針對過去曾參與傳習計畫的結業藝生另外試辦進階傳習計畫，學習津貼也提高為每月3萬元，讓藝生能專注於精進傳習。

目前人間國寶登錄重要傳統表演藝術有18項、認定22位人間國寶；重要傳統工藝10項、14位人間國寶，目前已有61位傳習結業藝生。文化資產園區也舉辦今年重要傳統藝術保存者特展至8月25日。

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