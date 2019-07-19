計程車汰舊換新補助 今年5千輛還有名額

2019-07-19 13:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕政府為提升計程車服務品質，鼓勵老舊車輛汰舊換新，交通部今年送出大紅包，推動「計程車服務提升輔導方案」大幅提高計程車汰舊換新補助金額，今年度共有5000個名額，不過第一階段6月3日至6月28日僅3038輛申請；申請數量最多的前3名縣市，依據為台北市896輛、新北市890輛、高雄市321輛。交通部表示，現正受理第二階段申請，有意願駕駛可於7月31日前，可向直轄市政府交通局、非直轄市監理所站申請。

計程車被列為準大眾運輸，提供民眾交通中最後一哩路的運輸服務，但計程車平均車齡達7.5年，車齡逾12年有1萬7570輛、逾20年車輛還有約1900輛、逾25年也有200餘輛，不少乘客皆反映計程車車況老舊、品質有待提升。對此，總統蔡英文於今年2月邀計程車代表茶敘後，指示行政部門透過補助計程車汰舊換新、加強輔導多元化計程車、推動小黃公車計畫，解決業者經營問題及提升競爭力。

這次計程車汰舊換新補助方案，優先汰換12年以上個人計程車、合作社計程車及自備車輛參與經營者（靠行）計程車，今年度將補助5000輛，補助總經費達9.7億元，當中燃油（含油氣混合車）3000名，每輛補助15萬元；油電混和計程車1800名，每輛補助25萬元；電動計程車200名，每輛補助35萬元，後續109年還有4000輛、110年3000輛名額。補助採兩階段撥付補助款，購車後可申請70%，6個月內無道路交通違規記點、乘客申訴確定等情形，並通過教育訓練後，可申請第二階段的30%補助款。

根據統計，第一階段申請補助，符合資格的共3038輛，當中直轄市有2627輛，台北市896輛、新北市890輛、桃園市112輛、台中市245輛、台南市163輛、高雄市321輛；其餘非六都總計申請411輛。交通部公路總局表示，將統一發布核可文件讓駕駛去辦理買車、報廢、核銷。

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