桃市住宅發展處搬家 民眾申請住宅補貼別跑錯地方

2019-07-18 17:31

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府住宅發展處辦公場所原本位於舊的龜山代表會，因為業務需求已經搬遷到中路二號社宅基地（地址，桃園區力行路300號），由於住宅補貼申請，從七月22日起至8月30日止受理各界申請，由於仍有部分民眾選擇臨櫃申請，住宅發展處也呼籲民眾不要跑錯地點。

108年度住宅補貼申請方式，包含至住宅發展處、各區公所臨櫃申請，也可選擇郵寄、或至內政部住宅補貼線上申請作業網站提出申請，民眾只要在期限內提出申請即可，並沒有申請戶數額滿後則不再受理之疑慮。

租金補貼每戶每月最高補助4千元，名額與去年相當仍維持1萬戶，申請者必須符合設籍桃園市且無自有住宅，每人每月所得低於2萬1867元、每人動產低於11萬2500元，申請者滿20歲、有配偶或與直系親屬同戶籍，單身則需滿40歲。

另住宅補貼還提供「自購住宅貸款利息補貼」210萬元、名額686戶、可分20年還款；「修繕住宅貸款利息補貼」80萬元，名額396戶、可分15年還款，這兩項的利息補貼，須符合家庭年所得低於129萬元，每人每月收入低於5萬1023元、動產低於278萬元、不動產低於528萬元。

住宅發展處提醒民眾，舊式「身心障礙手冊」（粉紅色）已於7月10日全面換成新式「身心障礙證明」，請要檢附身心障礙文件的民眾注意別拿錯文件申請。

住宅發展處週邊大眾交通運輸資訊如下：中壢客運129（力行路口）；桃園客運188、189（向陽公園）、206、5018、5019、5040、5061、5086（力行路口下車）；免費市民公車L110埔子紅線、L101環狀紅線、L102環狀紅甲線、 L103環狀藍線、L105環狀藍甲線、L111埔子藍線（建國十四村）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法