翻轉人生！科大女學生勤學英文赴美實習 獲大專優秀青年

2019-07-18 12:59

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學幼兒保育系畢業生楊芷婕，高職就讀員林家商進修部，課業成績不佳，英文程度也不好，經過苦讀大學考進弘光，在老師鼓勵下，提升能力到美國阿拉巴馬州實習，表現非常優異，大學畢業後特地回高職母校以親身經驗鼓勵學弟妹，「把握機會便能實踐夢想！」

幼保系助理教授趙蕙鈴表示，楊芷婕在學校學習期間表現優異，擔任過系學會會長一年，積極參加學校、社團活動，榮獲2018年傑人會十大傑出社團領袖獎、大專院校優秀青年，她進入科大就讀前念員林家商進修部，苦讀考上大學日間部，在校期間努力學習，大四下學期積極爭取到美國實習6個星期的機會，認真學習的態度證明高職不管念日間部或進修部，大學努力學習就能翻轉自己。

「我國中不會念書成績不好，想念的考不上，高職才選讀進修部。」楊芷婕坦承，以前成績很不好，家裡務農靠天吃飯，不想增加家庭負擔，因此高職選擇念進修部，白天在飲料店打工、晚上念書，直到高三時，聽到一位老師說，「希望同學不要再看晚上的月亮，要看白天的太陽。」瞬間驚醒覺得不該再頹廢，因此開始發憤圖強念書。

楊芷婕指出，升高三時弘光科大老師到學校曾提到「表現優秀的學生可以到國外實習」，衝著可以到國外實習機會，激起她「該念書考大學」的念頭，辭去飲料店的工作，改到幼兒園當工讀生，一個星期只打工2天，剩下的時間全在圖書館讀書，按照讀書計畫經過一年苦讀，如願考上弘光幼保系。

進入大學後，楊芷婕大一起便開始準備到國外實習，積極參加系上及校內活動，大二下也當了一年系學會的會長，去年更規劃教案到緬甸、越南當國際志工，努力爭取到國外實習的名額，原本設定到新加坡實習，在老師的鼓勵下進一步爭取到赴美國實習的難得機會。

楊芷婕表示，為了到美國實習，除了跟學姊練習英文口語，每天至少花半個小時看網路英文影片，提升英文能力，到美國實習後勇敢開口說英文，同時挑戰用英文教當地小朋友中文，實習期間也發現美國幼兒園教學模式跟台灣不一樣，小朋友玩耍跌倒後，拍一拍就站起來，就算披頭散髮也沒關係，主要是培養小朋友「快樂的來、快樂的回家。」喜愛學習的態度。

「到美國實習，完成我進入大學最主要的目標！」楊芷婕已經順利找到幼兒園的工作，即將成為幼教老師。她向學弟妹建議，在學校求學時，要盡量利用課餘時間參加課外活動，「生活不要過得太簡單」，參加活動對實習機構的選填幫助很大，尤其參加國際志工設計教案，與幼保念的課程內容相關，不僅從中學到經驗，而且遠赴偏遠國家小學服務是一件很有意義的事情。

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