弘光攜手社區開設急救課 教長者預防熱傷害

2019-07-11 10:16

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學服務學習中心到社區推動「銀造輔幼」計畫，暑假期間在4個社區關懷據點開課，讓老少共學。由於夏季高溫易帶來熱傷害，甚至有心血管宿疾的長者故而引發中風或心臟病，因此特別請來光田綜合醫院醫護團隊，教導長者夏季保健常識，並學習CPR及AED救護方式，阿公阿嬤認真聽講後還親自操作，直說受益良多。

服務學習中心主任張簡琳玲表示，近年來因氣候變遷因素，導致地球平均溫度不斷攀升，今年3月到5月的溫度更是地球140年來的第二高溫，歐洲許多地方已經飆升至40℃，在夏季高溫的情況下，血液循環加速，超過32℃的悶熱、高濕氣候下，空氣含氧降低，更容易引發有心血管宿疾的長者突發的腦中風或心臟病，所以請光田醫護團隊教導醫護及急救知識。

張簡琳玲說，服務學習中心在社區推動「銀造輔幼」計畫，從7月2日起連續5個禮拜，每周二在大肚區天恩社區關懷協會、沙鹿區竹林友緣樂齡中心、鹿寮社區關懷協會、興安社區發展協會，同步開設CPR、AED教學與實作、遊藝桌遊、藝起好心情等課程，讓老少共學，度過安全又充實的暑假。

CPR、AED教學與實作課程請光田醫院副院長阮祺文授課，他前往鹿寮社區上課時，吸引近80位的長者與小朋友一起上課。阮祺文指出，長輩很常在清晨或傍晚運動散步，萬一不小心快昏倒時，應該要大聲呼叫，讓其他的人聽到，接著緊急進行CPR，萬一山區訊號不好，手機應該打112，讓其他基地台接受訊號。

阮祺文授課一個小時後，緊接著由光田醫護團隊分組帶長者動手練習CPR、AED操作。阿公阿嬤們第一次上急救課程，覺得很新鮮，排隊輪流操作，還有孫子跟著阿嬤一起練習，孫子在操作時大喊：「阿嬤，妳怎麼了？你有沒有聽到我說話？」阿嬤就在一旁睜大眼看著孫子操作，讓旁邊的護理師豎起大拇指大讚，學得很認真，演得也很逼真！

鹿寮社區洪姓志工說，過去社區課程以防治失智較多，首次舉辦急救常識的課程，吸引很多人參加，每一位長輩豎起耳朵仔細聆聽，在一旁協助的志工也受益良多；另一位參加課程的蔡姓民眾說，暑假有老少共學的課程很棒，讓老人家可以走出來學習新知識，而不是每天待在家看電視，同時能結交新朋友，「社區關懷據點活化，讓長輩不會與社會脫節。」

弘光科大邀請光田醫院醫護團隊到社區傳授基本急救知識 。（記者張軒哲攝）

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