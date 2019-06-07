為何韓國瑜討好年長人士？政大學生發現這張解答圖

2019-06-07 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜本月1日在凱達格蘭大道舉辦造勢大會，現場不少中、高齡人士參與，韓也主打恢復退休軍公教年金；1名政大學生對此貼出1張圖表，並指出「一張圖告訴你，為何討好老人就能當總統！」

社群媒體《Dcard》1名來自國立政治大學的女網友發文表示，過去幾次大選中，登記成為候選人的參政人士都會想搶年輕人的票，「比方針對首投族、青年開出各種政見」，但韓國瑜這次完全主打老人，6月1日當天參加造勢的群眾平均年齡約在50歲至60歲。

她表示，韓國瑜「不管青年軍公教死活，硬要恢復年金」，甚至還提出發財外交等政見，「所有政策方向都在討好老人，年輕人？管你們去死！」，原因在於台灣在2017年3月的「性別年齡人口結構圖」中，20歲至29歲的人口分佈比50歲至59歲少太多了，「甚至60-64歲的人也比20-24歲多出十萬以上」。

該名政大學生提到，2017年的人口結構至今所有人都增加2歲「但大趨勢沒有改變，而且年輕人人數更少，看這張圖就明白，比起年輕人，候選人討好老人才是王道！」，她呼籲每位年輕人至少要說服2位1977年以前出生的長輩，「你的未來，跟老人無關！」。

不少《Dcard》網友得知此事後，相繼留言指出「公民有年齡下限，也該有年齡上限」、「還是投民進黨出來的好了」、「無知的代價就是無限循環選藍綠」、「還好我爸媽都討厭韓國瑜」、「跟我爸說的一樣：就算真的統一，以後也是你們去承擔了」。

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