環島鐵道路網 林佳龍：造福子孫

2019-07-17 19:54

［記者朱沛雄／桃園機場報導］交通部長林佳龍上午接受電台訪問，談到高鐵延伸屏東議題時表示，遲早要做，晚做不如早做。林佳龍下午在桃園機場受訪時表示，與其去炒作泡沫經濟，不如投資基礎設施，不管是高鐵南延或北延，或者是西部高鐵、東部快鐵，形成一個環島鐵道路網，是國家政策的目標。

輕度颱風丹娜絲來襲，林佳龍下午視察桃園機場防災準備。他在受訪時回應「高鐵南延」計劃的議題時表示，台灣的開發跟鐵道建設是一體的，從整體國土規劃的發展來看，我們一定要建構全國四通八達的鐵道路網，包括台鐵、高鐵、捷運跟輕軌，從這個角度來講，整個讓快速鐵路能夠全島串連，是國家政策的目標。

林佳龍指出，選擇高鐵或台鐵，當然會尊重專業的評估，但基礎設施是一種投資，如果沒有百年前過去的鐵道建設，就沒有今天繁榮的台灣；過去高速公路也是一樣，在蓋的時候也是被批評是「富人的公路」，但今天大家都受惠，我們也要做這一個環島的鐵道路網，造福我們的子孫。

林佳龍說，現在台灣的發展亟需要擴大公共投資，這些基礎建設帶動內需跟就業，所以與其去炒作泡沫經濟，不如投資基礎設施，從這個角度來講，高鐵的南延或北延，或者是西部高鐵、東部快鐵，形成一個環島的鐵道路網，都是要推動的方向。

林佳龍說，以現在的角度看過去，如果沒有前人種樹，怎麼會有後人乘涼，同樣的「我們現在要種樹，才能夠讓後人來乘涼」。有些專家的看法，也許見樹不見林，但政府必須要看十年、百年發展，而鐵道路網是最環保、低碳的綠色交通。

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