經濟效益不足？ 林佳龍：高鐵南延遲早要做

2019-07-17 16:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部日前證實高鐵南延屏東已有4方案在研究中，且以國土與區域均衡發展為評估重點，交通部長林佳龍今日接受廣播節目訪問，於中場廣告時談到，高鐵南延是遲早要做的事情，台灣最欠缺的就是公共建設投資，錢要用出去才是錢，投資才能創造需求這方面不應有偏見。

目前高鐵南延4方案，左營案路線由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號後，往東經高雄市鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東縣屏東市，於屏東市區東側台糖六塊厝農場設高鐵屏東車站，長約17.6公里、行車時間15分鐘、興建經費約619億。

燕巢案則因科技部提「高雄新市鎮開發為科學園區可行性評估案」，建議交通部於研商高鐵南延可行性時，評估將高鐵燕巢機廠改設為北高雄站，就進服務橋頭科學園區，後續燕巢至屏東里程約13公里、行車時間8分鐘、興建經費約756億元；但原高鐵正線出岔涉及原廠號誌系統變更技術，主線也要改建，工程不確定性高，也恐影響目前高鐵營運。

高雄案則是從左營站出站後，先進入高雄火車站市區，增停高鐵高雄站後，再往東延伸至屏東市，可紓解左營疏運壓力，也兼顧高雄市區及屏東需求，但因涉高雄車站西側路段拆遷問題，且左營至屏東里程較長，約29公里、行車時間24分鐘（含增停高雄站2分鐘），經費預估將破千億。

小港潮州案高鐵從左營先經小港機場，增設高鐵小港機場站後，再往東延伸至潮州，但此案涉市中心大量拆遷，亦須考量機場航高限制，路廊地下有捷運紅線、石化管線及大口徑排水幹管等，工程經費恐破1500億元，且路線未經主要都會區，效益有限；該案里程36公里、行車時間25分鐘。

很多人都說高鐵南延經濟效益不足，但林佳龍表示，台灣長期國土規畫，及環島鐵路網建置上高鐵南延是有需要，且投資交通基礎設施尤其是軌道，未來子孫都能用到，這個在經濟學上屬於非貿易財，別人搬不走。建設是具體存在每天都能用到，是競爭力的根本。

他呼籲不能只算帳面上的那些收支、財務計畫，要看它整體效益有多大，要打大算盤而不是小算盤。對於外界批評政府都只是在花錢，林佳龍說，他們都念到博士、世界經驗又那麼多，絕對是宏觀地去規劃發展，專業訓練上絕對不會輸給外界的工程專家、鐵道學者。

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